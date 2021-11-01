Дохід Казахстану від майнингу

Щороку майнинг криптовалют приносить Казахстану близько 230 мільйонів доларів (98 мільярдів казахстанських танге – національна валюта Казахстану).

Показовим є те, що ВВП Казахстану торік становив 169,8 мільярда доларів.

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Цифра у 98 мільярдів тенге – це ефект лише економічної діяльності компаній, що займаються майнінгом офіційно. Якщо ми врахуємо "сірих" майнерів (ті, що займаються майнінгом без офіційної реєстрації – 24 канал), цю цифру можна сміливо помножити на два,

– розповідає голова NABDC Алана Дорджиєва.

Казахстанські майнери у лідерах

Казахстан посідає друге місце у світі за майнінговою активністю, згідно з даними Кембриджського університету.

На Центральноазійську країну припадає 18,1% світового хешрейту. Для порівняння, на США припадає 35,4% хешрейту й вони посідають перше місце у світі.

Що таке хешрейт Хешрейт – сумарна обчислювальна потужність майнінгового обладнання, задіяного в процесі видобутку криптовалюти.

Чому Казахстан користується популярністю у майнерів

Річ у тому, що в Казахстані відносно дешева електроенергія, що забезпечують великі поклади вугілля. Середня вартість електроенергії для підприємств у Казахстані становить близько 0,054 долара за кіловат-годину, що більш ніж вдвічі дешевше, ніж середня вартість ціни у світі – 0,124 долара за кіловат-годину.

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Також ще однією причиною популярності Казахстану серед майнерів стало посилення контролю за їх діяльності у Китаї. Однак деякі експерти вважають, що для більшості з них Казахстан — це лише тимчасовий прихисток. Алекс Браммер з майнингової фірми Luxor Mining, вважає, що майнери залишатимуться у країні доки їх застаріле обладнання не вийде з ладу.

Нагадаємо, що у вересні цього року зросла кількість перевірок коледжів, дослідницьких інститутів і дата-центрів на предмет незаконної майнінгової активності. Одна з причин полювання на майнерів полягала в тому, що Пекін стурбований енергетичною безпекою напередодні зимового сезону. Детальне про це, розповідаємо тут.

Надмірне навантаження та нестача електроенергії

NABDC закликала владу до боротьби з нелегальними майнерами, чия діяльність може викликати нестачу енергії. Такі "сірі майнери" споживають близько 500 мегаватів щороку.

Нагадаємо, що раніше у жовтні Міністерство енергетики Казахстану вже запропонувало встановити обмеження на обсяг електроенергії, яку може використовувати криптоіндустрія. До теми Робота майнерів у Казахстані під загрозою: все через нестачу електроенергії