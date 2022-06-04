Зазначається, що нова назва казахської нафти – Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO). Така зміна набуде чинності для всіх офіційних документів з понеділка, 6 червня.

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Вимушене перейменування нафти

У казахстанській нафтовидобувній компанії CNPC – Aktobemunaiga пояснили свою позицію. Вони наголосили, що так хочуть уникнути негативних наслідків.

У зв'язку із недавніми значними геополітичними змінами та уникненням їхнього негативного впливу на експорт казахської нафти через російські порти, з червня 2022 року використовуватиметься нова назва,

– зазначив виробник.

За інформацією, 4 джерела в казахстанських нафтових компаніях, які беруть участь у транзиті через російські морські порти, теж підтвердили перейменування нафти. Зазначається, що Міністерство енергетики Казахстану планує попросити дозвіл від уряду на офіційне використання нового сорту.

Нова назва покращить продаж

Згідно з даними, Казахстан використовує російські морські порти, як транзитний маршрут для 20% свого експортного потоку нафти – близько 13,3 мільйона тон у 2021 році. Водночас трейдери заявили, що казахстанську нафту часто плутають з російською, яка зараз під санкціями.

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"Це необхідний захід, аби наша нафта не потрапила під санкції. Її нова назва чітко показує в документах країну походження", – зауважили трейдери.

Казахстанські виробники сподіваються, що зможуть досягти кращих цін на нафту та легше її продати, якщо у документах чітко вказуватиметься, що вона не з Росії.

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