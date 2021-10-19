Останнім часом ціна на біржове зерно дійсно збільшилась на 50%. Про це повідомив в ефірі 24 каналу кавознавець та один із засновників компанії Wild Flamingo Антон Бабій.
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Водночас тим, хто працюють із якісним зерном – premium і special, збільшення ціни дуже не загрожує.
Вона (ціна – 24 канал) може підвищитись максимум на 10 – 15%, можна не переживати,
– наголосив Бабій.
Він пояснив, що такі зміни в будь-якому випадку відбудуться вже незабаром. Але наразі ціни залишаються такими, як і були.
Експерт: У світі є проблеми із арабікою
Як пояснив кавознавець, у світі є проблеми з таким зерном як арабіка, оскільки відбуваються кліматичні зміни. Натомість якісною буде робуста.
ЇЇ (робусту – 24 канал) вирощують спеціально для того, щоб вона була багатогранна, смачна як арабіка. А також – щоб вона була стабільною і не піддавалася ризикам знищення різними комахами.
Кавознавець розповів про збільшення ціни на напій: дивіться відео
З чим пов'язане підвищення ціни на каву
- Бразилія втратила 11% плантацій сортів арабіки через погану погоду у країні. Відтак ціни на каву зросли до 7-річного максимуму.
- Колумбія, скориставшись ситуацією, почала продавати свою каву дорожче.
- За словами експертів, невдовзі ціни на популярний напій повинні стабілізуватися.