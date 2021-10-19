Останнім часом ціна на біржове зерно дійсно збільшилась на 50%. Про це повідомив в ефірі 24 каналу кавознавець та один із засновників компанії Wild Flamingo Антон Бабій.

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Водночас тим, хто працюють із якісним зерном – premium і special, збільшення ціни дуже не загрожує.

Вона (ціна – 24 канал) може підвищитись максимум на 10 – 15%, можна не переживати,

– наголосив Бабій.

Він пояснив, що такі зміни в будь-якому випадку відбудуться вже незабаром. Але наразі ціни залишаються такими, як і були.

Експерт: У світі є проблеми із арабікою

Як пояснив кавознавець, у світі є проблеми з таким зерном як арабіка, оскільки відбуваються кліматичні зміни. Натомість якісною буде робуста.

Довідка. Є 2 основних види кавового зерна – арабіка і робуста.

ЇЇ (робусту – 24 канал) вирощують спеціально для того, щоб вона була багатогранна, смачна як арабіка. А також – щоб вона була стабільною і не піддавалася ризикам знищення різними комахами. Антон Бабій Кавознавець, співзасновник компанії Wild Flamingo

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