Члени Нацбанку отримують догани у радянських традиціях, – Рожкова про цензуру в установі

Інтерв'ю першої заступниці голови Національного банку намагалося суттєво редагувати та заборонити керівництво. Очільник банку наказом заборонив своїй першій заступниці коментувати теми внутрішньої ситуації у НБУ, кадрової політики та співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Перша заступниця голови правління Національного банку України Катерина Рожкова повідомила у фейсбуці, що її інтерв'ю заборонило публікувати керівництво департаменту комунікацій Нацбанку. За її словами, це не перший такий випадок в установі.

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Цензура в Нацбанку

На її думку, це черговий приклад цензури в Національному банку України, що появилась ще з серпня 2020 року після зміни керівництва НБУ. Вона наголосила, що незалежна думка з важливих для країни питань не просто нікого не цікавить, а й забороняється до висловлювання.

Співробітники НБУ отримували вказівки, за словами Рожкової, не запрошувати її на засідання комітету з питань нагляду. "Кожен запит на коментар чи інтерв'ю Рожкової стає справжнім випробуванням і докладається максимум зусиль не допустити цього", – наголосила вона.

Рожкова повідомила, що через декілька годин після проведення інтерв'ю, за дивного збігу обставин, з'явився наказ Голови НБУ про те, що його першій заступниці заборонено коментувати теми внутрішньої ситуації у НБУ, кадрової політики та співпраці з МВФ. "За надання коментарів раніше члени правління отримали догани у найкращих радянських традиціях", – зазначила вона.

Ситуацію намагаються довести до абсурду: виявляється, що мені як безпосередньому учаснику подій, пов'язаних з націоналізацією "Приватбанку" у 2016 році, цю тему також коментувати не можна. Легше було б прямо сказати, що керівнику департаменту комунікацій дали вказівку не випускати у інформаційне поле окремих членів правління НБУ,

– заявила Рожкова.

Вона запевнила, Національний банк – це не приватний бізнес, який можна спробувати будувати за власними авторитарними вподобаннями. "Якість його роботи і прозорість його комунікацій – це довіра суспільства й інвесторів, омріяна фінансова стабільність та економічне зростання", – наголосила Рожкова.

Про що мовилось у інтерв'ю

У інтерв'ю Катерина Рожкова розповіла про головну мету внутрішньої трансформації НБУ у 2014 – 2016 роках. Зокрема, мовиться про побудову колегіальності та прозорості систем ухвалення рішень.

Ми прагнули досягти ситуації, коли жодна з ключових функцій, не перебуває в чиїхось одних руках і ми цього досягли. Проте зараз система прийняття рішень в Національному банку дрейфує від колегіальності до централізації. Відбувається фактично "відкат",

– зауважила Рожкова.

Вона зазначила, що одна із ключових умов колегіальності – професійність та незалежність фахівців Національного банку. Зокрема, за її словами, фахівці не повинні боятися висловлювати власну думку, навіть якщо вона не збігається з думкою керівника. Рожкова запевнила, що фахівець у кожному напрямі повинний мати глибокі знання та досвід у відповідній сфері.

Катерина Рожкова зазначила, що Національний банк не був об'єктом уваги з боку Міжнародного валютного фонду з 2015 року, коли був ухвалений закон, що посилив незалежність. "Наші партнери (МВФ, Єврокомісія) позитивно відгукувалися на реформи всередині НБУ", – пояснила вона. На думку Рожкової, вперше за новітню історію питання незалежності Національного банку та якості нагляду знову виникло.