Карантинні 8 тисяч для ФОПів з "червоних" зон: Шмигаль розповів коли можна подати заявку

14 квітня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів у своєму телеграм каналі коли ФОПи з міст, що потрапили у "червону" зону зможуть подати заявку на отримання карантинних 8 тисяч від уряду. Все можна буде оформити в онлайн форматі через додаток "Дія".

Коли можна оформити заявку

Шмигаль розповів, що вже з 19 квітня поточного 2021 року ФОПи та наймані працівники з "червоних" карантинних зон зможуть надсилати заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави.

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Як отримати 8 тисяч

Як і раніше було анонсовано ФОПи зможуть оформити 8 тисяч гривень через портал чи застосунок "Дія". Варто нагадати, що з отриманих грошей від держави не доведеться платити податки ні підприємцю, ні найманим працівникам.

Зараз на цю програму підтримки планується витратити близько 3 мільярди гривень,

– розповів Шмигаль.

Подати заявку на отримання допомоги необхідно упродовж 30 днів з моменту посилення у регіоні карантину.