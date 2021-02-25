Капінвестиції обвалились майже на 40%: хто постраждав найбільше розповіли у Держстаті

25 лютого 2021 , 19:45
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Джерело:

Державна служба статистики

Згідно з даними Державної служби статистики капітальні інвестиції в Україні обвалилися на 38,2%, за підсумками 2020 року. Найбільше, як повідомив Держстат, постраждали авіаційна галузь і сфера культури й розваг.

Капінвестиції за 2020 рік

За 2020 рік освоєно 419,837 мільярда гривень капітальних інвестицій (без урахування тимчасово окупованих Криму, Севастополя і зони проведення ООС). Якщо порівнювати 2020 рік з 2019 роком, то поквартально капітальні інвестиції знижувались наступним чином:

  • четвертий квартал – на 42,9%
  • третій – на 36,2%
  • другий – на 34,4%
  • перший – на 35,5

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Статистика обвалу по областях

Найзначніше скорочення капітальних інвестицій за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком було зафіксовано в наступних областях:

  • Херсонській – на 67,3%
  • Закарпатській – на 58%
  • Київської – на 57%
  • Львівській – на 50,8%
  • Миколаївській – на 48%
  • Івано-Франківській – на 45,3%
  • та у місті Києві – на 36,3%

Статистика обвалу по галузях

Якщо брати до уваги галузі та сфери капітальних інвестицій, то будемо мати наступний зріз:

  • галузь авіації – на 75,9%
  • сфера культури, спорту і розваг – на 71,1%
  • складське господарство – на 54,3%
  • гуртова торгівля – на 48,5%
  • охорона здоров’я – на 47,5%
  • сільське господарство – на 45,4%
  • освіта – на 45,7%
  • тимчасове розміщення та організація харчування – на 44,8%
  • промисловості – на 43,6%
Проте, важливо зазначити, що разом з тим були й такі сфери, що продемонстрували ріст капітальних інвестицій. Так у поштової сфери й кур'єрської діяльності капінвестиції зросли в 7,3 раза.

Фінансування капінвестицій

Головним джерелом фінансування капінвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій. Згідно з 2020 роком їх частка склала 66,5% від загального обсягу всіх вкладень.

  • Місцеві бюджети – 10,4%
  • Держбюджет — 8,7%
  • Кредити банків та інші позики — 6,7%
  • Населення на будівництво житла — 4,9%
  • Інвестори-нерезиденти — 0,4%
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