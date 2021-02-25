Капінвестиції обвалились майже на 40%: хто постраждав найбільше розповіли у Держстаті

Згідно з даними Державної служби статистики капітальні інвестиції в Україні обвалилися на 38,2%, за підсумками 2020 року. Найбільше, як повідомив Держстат, постраждали авіаційна галузь і сфера культури й розваг.

Капінвестиції за 2020 рік

За 2020 рік освоєно 419,837 мільярда гривень капітальних інвестицій (без урахування тимчасово окупованих Криму, Севастополя і зони проведення ООС). Якщо порівнювати 2020 рік з 2019 роком, то поквартально капітальні інвестиції знижувались наступним чином:

четвертий квартал – на 42,9%

третій – на 36,2%

другий – на 34,4%

перший – на 35,5

Читайте також Бізнес без бар'єрів: в "Дії" запустили важливий інклюзивний проєкт для українського бізнесу

Статистика обвалу по областях

Найзначніше скорочення капітальних інвестицій за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком було зафіксовано в наступних областях:

Херсонській – на 67,3%

Закарпатській – на 58%

Київської – на 57%

Львівській – на 50,8%

Миколаївській – на 48%

Івано-Франківській – на 45,3%

та у місті Києві – на 36,3%

Статистика обвалу по галузях

Якщо брати до уваги галузі та сфери капітальних інвестицій, то будемо мати наступний зріз:

галузь авіації – на 75,9%

сфера культури, спорту і розваг – на 71,1%

складське господарство – на 54,3%

гуртова торгівля – на 48,5%

охорона здоров’я – на 47,5%

сільське господарство – на 45,4%

освіта – на 45,7%

тимчасове розміщення та організація харчування – на 44,8%

промисловості – на 43,6%

Фінансування капінвестицій

, що разом з тим були й такі сфери, що продемонстрували ріст капітальних інвестицій. Так у поштової сфери й кур'єрської діяльності капінвестиції зросли в 7,3 раза.

Головним джерелом фінансування капінвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій. Згідно з 2020 роком їх частка склала 66,5% від загального обсягу всіх вкладень.

Місцеві бюджети – 10,4%

Держбюджет — 8,7%

Кредити банків та інші позики — 6,7%

Населення на будівництво житла — 4,9%

Інвестори-нерезиденти — 0,4%