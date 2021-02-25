Капінвестиції обвалились майже на 40%: хто постраждав найбільше розповіли у Держстаті

Джерело:Державна служба статистики
Згідно з даними Державної служби статистики капітальні інвестиції в Україні обвалилися на 38,2%, за підсумками 2020 року. Найбільше, як повідомив Держстат, постраждали авіаційна галузь і сфера культури й розваг.
За 2020 рік освоєно 419,837 мільярда гривень капітальних інвестицій (без урахування тимчасово окупованих Криму, Севастополя і зони проведення ООС). Якщо порівнювати 2020 рік з 2019 роком, то поквартально капітальні інвестиції знижувались наступним чином:
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Найзначніше скорочення капітальних інвестицій за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком було зафіксовано в наступних областях:
Якщо брати до уваги галузі та сфери капітальних інвестицій, то будемо мати наступний зріз:
Головним джерелом фінансування капінвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій. Згідно з 2020 роком їх частка склала 66,5% від загального обсягу всіх вкладень.