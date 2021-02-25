Капінвестиції обвалились майже на 40%: хто постраждав найбільше розповіли у Держстаті
Згідно з даними Державної служби статистики капітальні інвестиції в Україні обвалилися на 38,2%, за підсумками 2020 року. Найбільше, як повідомив Держстат, постраждали авіаційна галузь і сфера культури й розваг.
Джерело:Державна служба статистики
Капінвестиції за 2020 рік
За 2020 рік освоєно 419,837 мільярда гривень капітальних інвестицій (без урахування тимчасово окупованих Криму, Севастополя і зони проведення ООС). Якщо порівнювати 2020 рік з 2019 роком, то поквартально капітальні інвестиції знижувались наступним чином:
- четвертий квартал – на 42,9%
- третій – на 36,2%
- другий – на 34,4%
- перший – на 35,5
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Статистика обвалу по областях
Найзначніше скорочення капітальних інвестицій за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком було зафіксовано в наступних областях:
- Херсонській – на 67,3%
- Закарпатській – на 58%
- Київської – на 57%
- Львівській – на 50,8%
- Миколаївській – на 48%
- Івано-Франківській – на 45,3%
- та у місті Києві – на 36,3%
Статистика обвалу по галузях
Якщо брати до уваги галузі та сфери капітальних інвестицій, то будемо мати наступний зріз:
- галузь авіації – на 75,9%
- сфера культури, спорту і розваг – на 71,1%
- складське господарство – на 54,3%
- гуртова торгівля – на 48,5%
- охорона здоров’я – на 47,5%
- сільське господарство – на 45,4%
- освіта – на 45,7%
- тимчасове розміщення та організація харчування – на 44,8%
- промисловості – на 43,6%
Фінансування капінвестицій
Головним джерелом фінансування капінвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій. Згідно з 2020 роком їх частка склала 66,5% від загального обсягу всіх вкладень.
- Місцеві бюджети – 10,4%
- Держбюджет — 8,7%
- Кредити банків та інші позики — 6,7%
- Населення на будівництво житла — 4,9%
- Інвестори-нерезиденти — 0,4%
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