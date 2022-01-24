Ріст інфляції у Канаді

Індекс споживчих цін у грудні зріс на 4,8% рік до року. Це відбулось внаслідок швидкого здорожчання продуктів харчування, що своєю чергою зумовило найшвидше зростання вартості життя за останніх 30 років.

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Ріст цін на продукти

Статистичне управління Канади повідомило 19 січня, що ціни на продукти зросли на 5,7%, що стало найбільшим річним приростом із 2011 року. Так яблука за результатами 2021 року подорожчали на 6,7%, а апельсини – на 6,6%.

Ціна на м'ясну продукцію також додала в ціні за рік. Заморожена яловичина за 2021 рік зросла майже на 12%, а шинка та бекон – на близько 15%.

Інші категорії, що також додали у ціні за рік

  • Ціни й на житло зросли на 5,4%.
  • Побутова техніка та товари, де використовуються чіпи – на майже 5,7%.
  • Ціни на нові автомобілі – на 7,2%.

Що стало драйвером зростання цін

За даними Статистичного бюро, головним драйвером зростання ціни на свіжі продукти стали два основні фактори — несприятливі погодні умови в аграрних регіонах та проблеми із ланцюжком постачання.

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