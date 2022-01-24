Ріст інфляції у Канаді

Індекс споживчих цін у грудні зріс на 4,8% рік до року. Це відбулось внаслідок швидкого здорожчання продуктів харчування, що своєю чергою зумовило найшвидше зростання вартості життя за останніх 30 років.

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Ріст цін на продукти

Статистичне управління Канади повідомило 19 січня, що ціни на продукти зросли на 5,7%, що стало найбільшим річним приростом із 2011 року. Так яблука за результатами 2021 року подорожчали на 6,7%, а апельсини – на 6,6%.

Ціна на м'ясну продукцію також додала в ціні за рік. Заморожена яловичина за 2021 рік зросла майже на 12%, а шинка та бекон – на близько 15%.

Інші категорії, що також додали у ціні за рік

Ціни й на житло зросли на 5,4%.

Побутова техніка та товари, де використовуються чіпи – на майже 5,7%.

Ціни на нові автомобілі – на 7,2%.

Зауважте! Ціни на газ навпаки знизились на 4,1% протягом місяця. Це найбільше місячне падіння із квітня 2020 року. Але у порівнянні з минулим роком ціни на газ, як і раніше, на 33% вищі, ніж у грудні 2020 року.

Що стало драйвером зростання цін

За даними Статистичного бюро, головним драйвером зростання ціни на свіжі продукти стали два основні фактори — несприятливі погодні умови в аграрних регіонах та проблеми із ланцюжком постачання.

Важливо! З огляду на інфляційний тиск, експерти прогнозують підвищення ставки, під час засідання центробанку, вже цього тижня. Економіст TD Bank Джеймса Марпл вважає, що у 2022 році рівень інфляції ймовірно знизиться, але для цього центробанк повинен буде підвищити процентну ставку.

Ріст інфляції у світі

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