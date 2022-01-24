Ріст інфляції у Канаді
Індекс споживчих цін у грудні зріс на 4,8% рік до року. Це відбулось внаслідок швидкого здорожчання продуктів харчування, що своєю чергою зумовило найшвидше зростання вартості життя за останніх 30 років.
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Ріст цін на продукти
Статистичне управління Канади повідомило 19 січня, що ціни на продукти зросли на 5,7%, що стало найбільшим річним приростом із 2011 року. Так яблука за результатами 2021 року подорожчали на 6,7%, а апельсини – на 6,6%.
Ціна на м'ясну продукцію також додала в ціні за рік. Заморожена яловичина за 2021 рік зросла майже на 12%, а шинка та бекон – на близько 15%.
Інші категорії, що також додали у ціні за рік
- Ціни й на житло зросли на 5,4%.
- Побутова техніка та товари, де використовуються чіпи – на майже 5,7%.
- Ціни на нові автомобілі – на 7,2%.
Що стало драйвером зростання цін
За даними Статистичного бюро, головним драйвером зростання ціни на свіжі продукти стали два основні фактори — несприятливі погодні умови в аграрних регіонах та проблеми із ланцюжком постачання.
Ріст інфляції у світі
- У грудні 2021 року споживчі ціни у Туреччині зросли на 36% проти аналогічного місяця торік.
- Інфляція у Японії оновила дворічний максимум. Споживчі ціни в листопаді збільшилися на 0,6% проти аналогічного місяця рік тому.
- У листопаді 2021 року інфляція у Великій Британії досягнула 10-річного піка напередодні важливого засідання Банку Англії щодо грошово-кредитної політики
- У країнах єврозони цей показник теж оновив історичний максимум, досягнувши найвищого показника з 1997 року
- У США ціни зростають найшвидшими темпами з 1982 року, згідно з даними Міністерства праці США. Це тисне на відновлення економіки та підіймає ставки для Федеральної резервної системи.
- В Україні у грудні 2021 року інфляція склала 10% річних, згідно з даними Держстату. Також НБУ погіршив прогноз на 2022 рік з 5% до 7,7% річних.
Як в Україні зросли ціни за 2021 рік: дивіться відео