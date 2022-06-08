Канада ввела санкції щодо нафтогазової сфери Росії

Нові обмеження накладають заборону на експорт 28 послуг, які вкрай необхідні для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги.

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Заборона спрямована на галузь, на яку припадає близько 50% доходів федерального бюджету Росії,

– наголосили в уряді Канади.

Путін повинен вивести війська з України

Оголошені санкції посилюють тиск на Путіна, аби він негайного вивів свої війська з України. Канада "непохитно вірить, що українці заслуговують жити в мирі, і закликає російське керівництво припинити безглузду війну".

Заходи зменшать спроможність Росії вести війну і дадуть чіткий сигнал російському режиму: Канада не відступить у притягненні до відповідальності винних у руйнуваннях в Україні. Канада продовжить співпрацю зі своїми однодумцями в міжнародній спільноті для координації подальших заходів,

– йдеться у заяві міністерства.

Прокоментували введення санкцій також у МЗС Канади. Там наголосили, що країна зробить все, що в її силах, аби "не допустити можливості Путіна підживлювати та фінансувати свою військову машину".

Зверніть увагу! У Канаді запрацює нова програма підтримки для українських біженців. Тепер українці, які вимушено виїхали до Канади через війну, зможуть претендувати на урядову фінансову допомогу, яка становитиме 3 тисячі доларів.

Актуально про санкції проти Росії

3 червня Євросоюз нарешті ухвалив рішення про прийняття нового 6 пакету санкцій проти Росії. Він значно скоротить можливості Росії вести війну проти України.

Зокрема, пакет санкцій передбачає ембарго на російську нафту. Тож транспортувати нафту з країни-агресорки морським шляхом відтепер буде неможливо.

Водночас не усі країни пішли цим шляхом. Наприклад, Кіпр, Мальта та Греція з початку повномасштабної війни в Україні навпаки вдвічі збільшили обсяги постачання російської нафти.

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