У G7 заявили, що війна в Україні розпалює глобальні продовольчу та енергетичну кризи. Вони особливо загрожують бідним країнам. Тому необхідно запровадити термінові заходи, аби розблокувати зернові сховища, які блокують російські окупанти.

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На світ може чекати глобальна продовольча криза

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що війна в Україні перетворилася на "глобальну кризу". Близько 50 мільйонів людей, особливо в Африці та на Близькому Сході, у найближчі місяці зіткнуться з голодом, якщо не знайти способи, як відновити експорт українського зерна, яке становить значну частку світових поставок.

У заявах, які оприлюднили наприкінці триденної зустрічі, G7 пообіцяла продовжувати надавати гуманітарну допомогу найбільш уразливим верствам населення.

"Загарбницька війна Росії породила одну з найстрашніших продовольчих та енергетичних криз в новітній історії, яка зараз загрожує найуразливішим у всьому світі. Ми сповнені рішучості прискорити скоординовану багатосторонню відповідь, щоб зберегти глобальну продовольчу безпеку, і підтримувати наших найбільш вразливих партнерів у цьому питанні", – мовиться у заяві Групи Семи.

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Канада готова надати кораблі для експорту українського зерна

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що її країна, ще один великий експортер сільськогосподарської продукції, готова відправити кораблі до європейських портів, щоб експортувати українське зерно тим, хто його потребує.

Ми повинні переконатися, що ці злаки будуть відправлені світу. Якщо цього не станеться, то мільйони людей зіткнуться з голодом,

– зазначила Джолі.

Водночас Росія традиційно відкидає звинувачення в тому, що саме вона відповідальна за посилення глобального голоду та підвищення цін на харчові продукти. За словами речниці МЗС країни-агресорки Марії Захарової, ціни зростають через санкції, які "ввів захід під тиском США".

Також вона звинуватила усіх, хто цього не розуміє, у дурості. Окупанти досі продовжують маніпулювати, аби з Росії зняли обмеження, які найбільше шкодять саме її урядовій верхівці, пропагандистам та олігархам, серед яких є й сама Захарова.

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Світ ніколи не визнає кордонів, які загарбники хочуть встановити

Країни G7 закликали Китай не допомагати Росії, зокрема підриваючи міжнародні санкції або виправдовуючи дії країни-терористки в Україні. Пекін повинен підтримувати суверенітет і незалежність нашої держави, а не "допомагати Росії в її загарбницькій війні".

G7 також закликала Китай "утриматися від маніпуляцій з інформацією, дезінформації та інших засобів, щоб легітимізувати загарбницьку війну Росії проти України". Група Семи також підтвердила свою позицію щодо того, що території, захоплені російськими військами, мають бути повернуті Україні.

Ми ніколи не визнаємо кордони, які Росія намагалася змінити військовою агресією,

– мовиться у заяві G7.

Зауважте, що зустріч G7 у Вайссенхаусі відбулася для того, аби посадовці змогли обговорити ширші наслідки війни для геополітики, а також енергетичної та продовольчої безпек. Також вони говорили про поточні міжнародні зусилля щодо боротьби зі зміною клімату та пандемією. У серії завершальних заяв країни Групи Семи розглянули й широкий спектр глобальних проблем – від ситуації в Афганістані до напруженості на Близькому Сході.

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Шольц вважає, що Путін повинен домовлятися з Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до дружніх країн з проханням надати Києву більше військової підтримки та посилити тиск на Росію, зокрема шляхом захоплення її активів за кордоном для оплати відбудови України.

За його словами, Київ і досі готовий розмовляти з Кремлем щодо розблокування постачання зерна, яке застрягло в українських бункерах. Також український уряд готовий говорити з Росією про досягнення політичної угоди щодо припинення самої війни. Однак поки від країни-агресорки немає жодних "позитивних відповідей".

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, останнім часом він не помічав жодних змін у позиції президента Росії Володимира Путіна, з яким він нещодавно доволі довго говорив телефоном. Канцлер наголосив, що Путін не зміг досягти військових цілей, які він поставив на початку війни, та втратив більше російських солдатів, ніж Радянський Союз під час своєї 10-річної операції в Афганістані.

"Путін повинен потихеньку почати розуміти, що єдиний вихід з цієї ситуації – це угода з Україною", – заявив Шольц.

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Росія повинна заплатити за війну в Україні

Також на зустрічі G7 обговорювали те, чи можна використовувати заморожені за кордоном російські державні активи для оплати відбудови України.

"Росія несе відповідальність за величезний збиток, завданий цією війною. І тому те, що Росія повинна заплатити за цю шкоду, є питанням справедливості", – наголосила Бербок.

Однак вона також зауважила, що, на відміну від Канади, де законодавство дозволяє перепрофілювати арештовані кошти, у Німеччині правові підстави для цього є невизначеними.

"Але саме для цього і призначені такі зустрічі, щоб обмінятися думками про те, як розв'язати ці юридичні питання", – додала міністерка.

Окрім цього, міністри закордонних справ відвідали неформальні зустрічі дипломатів НАТО в Берліні, які відбувалися 14 – 15 травня. Вони розглядали кроки Фінляндії та Швеції щодо приєднання до військового альянсу на тлі стурбованості загрозою з боку Росії, а також способи підтримки України так, аби не втягнути НАТО у війну.

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