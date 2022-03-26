Канада допоможе позбавити Росію прибутку: ринок нафти зазнає глобальних змін

Канада планує збільшити обсяги свого експорту нафти й газу. Таким чином країна допоможе подолати дефіцит, який виникає після відмови Європи від російських ресурсів.

Міністерство природних ресурсів Канади ухвалило відповідне рішення 25 березня. Про нього повідомили представники відомства після завершення саміту Міжнародного енергетичного агентства.

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Наскільки більше нафти будуть продавати

Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що цього потребують європейські друзі та союзники Канади. Зараз щоденний експорт канадської нафти становить 4 мільйони барелів. Його збільшать на 300 тисяч барелів на добу, тобто приблизно на 7%.

Вони кажуть нам, що потребують нашої допомоги у відмові від російської нафти й газу в короткотерміновій перспективі, одночасно пришвидшуючи перехід до інших джерел енергії на континенті. Канада має унікальну можливість допомогти з обома завданнями,

– пояснив Вілкінсон.

Країна продовжить тісно співпрацювати із країнами-партнерами, щоб підтримувати міжнародні енергетичні ринки. Це сприятиме пришвидшеному переходу до інших джерел енергії.