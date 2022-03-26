Міністерство природних ресурсів Канади ухвалило відповідне рішення 25 березня. Про нього повідомили представники відомства після завершення саміту Міжнародного енергетичного агентства.

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Наскільки більше нафти будуть продавати

Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що цього потребують європейські друзі та союзники Канади. Зараз щоденний експорт канадської нафти становить 4 мільйони барелів. Його збільшать на 300 тисяч барелів на добу, тобто приблизно на 7%.

Вони кажуть нам, що потребують нашої допомоги у відмові від російської нафти й газу в короткотерміновій перспективі, одночасно пришвидшуючи перехід до інших джерел енергії на континенті. Канада має унікальну можливість допомогти з обома завданнями,

– пояснив Вілкінсон.

Країна продовжить тісно співпрацювати із країнами-партнерами, щоб підтримувати міжнародні енергетичні ринки. Це сприятиме пришвидшеному переходу до інших джерел енергії.