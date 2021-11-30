Калуську ТЕЦ продали за понад 800 мільйонів: кому

Фонд держмайна продав Калуську теплову електростанцію за 801 мільйон гривень. В аукціоні брали участь 7 компаній, а переможцем торгів стала "Констанза".

Інформація про аукціон оприлюднена на "Прозорро.Продажі". Стартова ціна була 230 мільйонів гривень.

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Скільки пропонували за ТЕЦ

Компанія "Укрдонінвест" Віталія Кропачова на аукціоні запропонувала 353,302 мільйона гривень,

Натомість "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Коломойським, була готова віддати 350 мільйонів,

"Південь енерго збут" – 800 мільйонів,

"Констанза" – 801 мільйон.

Що відомо про переможця торгів

Компанія "Констанза" зареєстрували у селі Комишуваті Донецької області у 2015 році. Відповідно до даних YouControl . Її статутний капітал становить 140 тисяч гривень. Основний вид діяльності – оптова торгівля. Крім цього, є торгівля хімічними продуктами.

Згідно з реєстрами, компанією володіють Сергій Алабаш та Лариса Похила. Пов'язаною особою вказують Глотова Вячеслава Олександровича. Це заступник начальника відділу супроводження договорів оренди Регіонального відділення Фонду держмайна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Зобов'язання покупця

Калуська ТЕЦ фактично є єдиним об'єктом генерації у Бурштинському острові на Заході, який не належить компанії ДТЕК.

Покупець ТЕЦ буде зобов'язаний зберегти основний вид діяльності підприємства щонайменше протягом 5 років. Крім того, муситиме погасити борги за зарплатами та перед бюджетом. Протерміновану кредиторську заборгованість підприємства теж слід погасити.

Переможець торгів повинен не допустити звільнення працівників з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу щонайменше протягом 6 місяців.

Що цьому передувало