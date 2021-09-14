Кабміну треба старатися, аби вийти на цифри, під які робитиметься бюджет, – економіст

Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк розкрив основні цифри Державного бюджету України на 2022 рік. Ці показники нічим не відрізняються від тих, які були закладені в бюджетну декларацію.

Відповідний документ Верховна Рада представила ще навесні 2021 року. Про це в ефірі 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин.

До теми Що буде у Бюджеті на 2022 рік: нардеп розкрив перші деталі та цифри

Пендзин: Деякі контрольні цифри в бюджеті-2022 можуть змінитися

Він пригадав, що зараз у Раді є законопроєкт №5600, який ще називають "ресурсним". Цей документ докорінно змінює податкові надходження, які очікуються у 2022 році.

І якщо його буде прийнято, можливо, зміняться й контрольні цифри державного бюджету. Втім, на думку експерта, незмінними лишаться закладені показники:

ВВП;

безробіття;

інфляції.

Економіст зауважив, що українців очікує у 2022 році інфляція в розмірі 6,2%. Водночас на 2021 році планувалося 8,2%.

Тож чи вдасться досягти тих цифр? Мабуть, уряду треба буде дуже сильно старатися, аби вийти на показники, які намальовані в бюджетній декларації, і під які буде робитися бюджет,

– відзначив Пендзин.

Втім додав, остаточні цифри оприлюднять тоді, коли бюджет потрапить до Ради і його можна буде аналізувати. Поки що він мало чим відрізняється від цифр, вказаних у бюджетній декларації.

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Відомі перші перші цифри бюджету-2020

Нардеп Ярослав Железняк оприлюднив першу інформацію про показники держбюджету на 2022 рік. У документі закладено:

ВВП – 5 368 мільярдів;

дефіцит – 188 мільярдів;

доходи: – 1 219 мільярдів;

витрати – 1 407 мільярдів;

кредити – 529 мільярдів;

погашення та обслуговування державного боргу – 560 мільярдів.

Також деякі цифри, закладені в бюджет на 2022 рік, оприлюднив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду повідомив, що курс гривні до долара буде зафіксовано на рівні 28,6 – 28,7.