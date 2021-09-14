Кабміну треба старатися, аби вийти на цифри, під які робитиметься бюджет, – економіст
Джерело:24 канал
Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк розкрив основні цифри Державного бюджету України на 2022 рік. Ці показники нічим не відрізняються від тих, які були закладені в бюджетну декларацію.
Відповідний документ Верховна Рада представила ще навесні 2021 року. Про це в ефірі 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин.
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Пендзин: Деякі контрольні цифри в бюджеті-2022 можуть змінитися
Він пригадав, що зараз у Раді є законопроєкт №5600, який ще називають "ресурсним". Цей документ докорінно змінює податкові надходження, які очікуються у 2022 році.
І якщо його буде прийнято, можливо, зміняться й контрольні цифри державного бюджету. Втім, на думку експерта, незмінними лишаться закладені показники:
- ВВП;
- безробіття;
- інфляції.
Економіст зауважив, що українців очікує у 2022 році інфляція в розмірі 6,2%. Водночас на 2021 році планувалося 8,2%.
Тож чи вдасться досягти тих цифр? Мабуть, уряду треба буде дуже сильно старатися, аби вийти на показники, які намальовані в бюджетній декларації, і під які буде робитися бюджет,
– відзначив Пендзин.
Втім додав, остаточні цифри оприлюднять тоді, коли бюджет потрапить до Ради і його можна буде аналізувати. Поки що він мало чим відрізняється від цифр, вказаних у бюджетній декларації.
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Відомі перші перші цифри бюджету-2020
Нардеп Ярослав Железняк оприлюднив першу інформацію про показники держбюджету на 2022 рік. У документі закладено:
- ВВП – 5 368 мільярдів;
- дефіцит – 188 мільярдів;
- доходи: – 1 219 мільярдів;
- витрати – 1 407 мільярдів;
- кредити – 529 мільярдів;
- погашення та обслуговування державного боргу – 560 мільярдів.
Також деякі цифри, закладені в бюджет на 2022 рік, оприлюднив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду повідомив, що курс гривні до долара буде зафіксовано на рівні 28,6 – 28,7.