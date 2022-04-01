У Кабміні розповіли про ситуацію з пенсіями за березень і квітень

Денис Шмигаль розповів про ситуацію з пенсіями під час війни в Україні. Він наголосив, що люди отримують всі виплати.

У березні усім пенсіонерам проіндексували пенсії на 14%. Про це прем'єр-міністр повідомив на засіданні Кабміну 1 квітня.

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Це в середньому додаткові 400 гривень до пенсії. Крім того, у кінці березня ми почали виплачувати пенсії авансом на квітень,

– розповів Шмигаль.

Він зауважив, що мовиться про виплати для мешканців тих областей, де тривають активні бойові дії. Частина пенсіонерів вже отримали свої кошти, а це приблизно 2 мільйони людей. Усі решта отримають гроші найближчими днями

Дивіться відео зі зверненням Шмигаля під час засідання уряду: