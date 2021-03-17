Кабмін звільнив голову Укрзалізниці Володимира Жмака

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Джерело:

Телеграм Василя Мокана

Уряд схвалив дострокове припинення повноважень голови Укрзалізниці Володимира Жмака. Його обов'язки відтепер виконуватиме Іван Юрик.

Таке рішення уряд ухвалив під час засідання 16 березня. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Василь Мокан.

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Іван Юрик є членом правління акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Наглядова рада підтримала рішення щодо Жмака

Джерело: Інтерфакс-Україна

Перед рішенням уряду, звільнення Жмака одноголосно підтримала наглядова рада компанії. Про це повідомив ексдиректор з розвитку бізнесу Укрзалізниці Андрій Рязанцев.

Жмак очолив правління Укрзалізниці у серпні 2020 року

Зазначимо, Володимир Жмак очолив правління Укрзалізниці 26 серпня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Конкурс на посаду був відкритим, і Жмак його успішно пройшов. За призначення проголосували 6 членів наглядової ради, голосів проти не було.

Цікаво! Нещодавно директор комерційної роботи та логістики Укрзалізниці Іраклій Езугбая подав у відставку. Він заявив, що зробив це через тиск на компанію та блокування процесу реформ.

Що відомо про наступника Жмака – Івана Юрика?


Юрику 39 років. Він – випускник Києво-Могилянської академії, Національного університету імені Тараса Шевченка. Пройшов курс управління державними фінансами у Гарвардському університеті.
Спеціаліст з питань інвестицій та фінансів. В Укрзалізниці з 2018 року, був членом наглядової ради. Також працював у Мінфіні. Він вже виконував обов'язки голови правління Укрзалізниці з квітня по вересень 2020 року.
Дані з сайту Укрзалізниці.