Кабмін звільнив голову Укрзалізниці Володимира Жмака

Джерело:Телеграм Василя Мокана
Уряд схвалив дострокове припинення повноважень голови Укрзалізниці Володимира Жмака. Його обов'язки відтепер виконуватиме Іван Юрик.
Таке рішення уряд ухвалив під час засідання 16 березня. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Василь Мокан.
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Іван Юрик є членом правління акціонерного товариства "Укрзалізниця".
Джерело: Інтерфакс-Україна
Перед рішенням уряду, звільнення Жмака одноголосно підтримала наглядова рада компанії. Про це повідомив ексдиректор з розвитку бізнесу Укрзалізниці Андрій Рязанцев.
Зазначимо, Володимир Жмак очолив правління Укрзалізниці 26 серпня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Конкурс на посаду був відкритим, і Жмак його успішно пройшов. За призначення проголосували 6 членів наглядової ради, голосів проти не було.Цікаво! Нещодавно директор комерційної роботи та логістики Укрзалізниці Іраклій Езугбая подав у відставку. Він заявив, що зробив це через тиск на компанію та блокування процесу реформ.