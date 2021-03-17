Уряд схвалив дострокове припинення повноважень голови Укрзалізниці Володимира Жмака. Його обов'язки відтепер виконуватиме Іван Юрик.

Таке рішення уряд ухвалив під час засідання 16 березня. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Василь Мокан.

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Іван Юрик є членом правління акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Наглядова рада підтримала рішення щодо Жмака

Джерело: Інтерфакс-Україна

Перед рішенням уряду, звільнення Жмака одноголосно підтримала наглядова рада компанії. Про це повідомив ексдиректор з розвитку бізнесу Укрзалізниці Андрій Рязанцев.

Жмак очолив правління Укрзалізниці у серпні 2020 року

Зазначимо, Володимир Жмак очолив правління Укрзалізниці 26 серпня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Конкурс на посаду був відкритим, і Жмак його успішно пройшов. За призначення проголосували 6 членів наглядової ради, голосів проти не було.