Кабмін звільнив голову Укрзалізниці Володимира Жмака
Уряд схвалив дострокове припинення повноважень голови Укрзалізниці Володимира Жмака. Його обов'язки відтепер виконуватиме Іван Юрик.
Джерело:Телеграм Василя Мокана
Таке рішення уряд ухвалив під час засідання 16 березня. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Василь Мокан.
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Іван Юрик є членом правління акціонерного товариства "Укрзалізниця".
Наглядова рада підтримала рішення щодо Жмака
Джерело: Інтерфакс-Україна
Перед рішенням уряду, звільнення Жмака одноголосно підтримала наглядова рада компанії. Про це повідомив ексдиректор з розвитку бізнесу Укрзалізниці Андрій Рязанцев.
Жмак очолив правління Укрзалізниці у серпні 2020 року
Зазначимо, Володимир Жмак очолив правління Укрзалізниці 26 серпня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Конкурс на посаду був відкритим, і Жмак його успішно пройшов. За призначення проголосували 6 членів наглядової ради, голосів проти не було.
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