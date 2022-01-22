До торгів з продажу газу власного видобутку на лютий допустили 256 підприємств. У січня таких підприємств було лише 100.

Важливо "Нафтогаз Тепло" збирається у роботі використовувати солому, а не газ

Хто потрапив до списку

Новий список містить птахофабрики й молочні заводи з річним оборотом 2 – 3 мільярди гривень. Зокрема, пільгу отримав завод "Данон" у Кременчуці, Яготинський маслозавод, які торік заробили 1,5 та 3,6 мільярда гривень відповідно.

Пільг також отримали компанії нардепа Степана Івахіва, афілійовані з мережею АЗС WOG. Мовиться про:

"Дубномолоко",

"Клуб сиру", які претендую на понад півмільйона кубуметрів газу.

Українські підприємства зупиняють роботу через вартість газу

Зауважимо, що одразу 3 підприємства скляної галузі в Україні були змушені припинити роботу. Сталося це через зростання цін на газ, який зумовлює до 50% собівартості скляної продукції.

Загалом на підприємствах скляної галузі України працює понад 12 000 осіб. Проте робочі місця опиняються під загрозою, адже виробництва швидко стають збитковими та перебувають на стадії банкрутства та повного закриття.

Відтак виробники звернулися до Кабінету Міністрів з проханням розробити програму підтримки галузі з наданням пільгових антикризових кредитів. Також вони просять:

компенсувати ціни на газ у період кризової ситуації,

дозволити брати участь у купівлі "соціального" газу.

Що цьому передувало

Торги природним газом для виробників продтоварів, які мають соціальну значущість, планують проводити двічі на місяць. Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу. Мовиться про виробників продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.