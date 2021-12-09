У грудні 2021 року відбудеться перерахунок пенсій – після зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Таким чином, видатки ПФУ значно зростуть.

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Видатки зростуть через перерахунок пенсій

Загальні видатки Пенсійного фонду становитимуть 521,2 мільярда гривень, на пенсійні виплати треба майже 510 мільярдів в українській валюті. Це на 4,3 мільярда більше, ніж було заплановано.

З чим пов'язане зростання видатків:

з судовим рішенням щодо перерахунку пенсій призначених відповідно до законів:

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",

"Про судоустрій і статус суддів",

"Про прокуратуру",

"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Також для осіб, які досягли віку 65 років, встановлено мінімальну пенсію за віком. Це при умові, якщо у чоловіків є стаж 35 років, а у жінок – 30 років.

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Що відомо про пенсії у 2022 році:

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет.

Згідно з документом, мінімальна пенсія зросте на 80 гривень при першому перегляді.

Загалом розмір видатків з держбюджету для Пенсійного фонду у 2022 році становитиме 531 мільярд гривень.

Дивіться відео, як парламент ухвалював держбюджет-2022: