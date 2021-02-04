Кабмін зацікавлений у прискоренні інфляції для розігріву економіки, – Шмигаль

Кабінет Міністрів України зацікавлений у прискоренні інфляції. Тому відновлення економіки у 2021 році може бути трохи вищим, ніж урядовий прогноз.
Джерело: 24 канал
Задля економічного зростання ціни на споживчі товари для громадян підвищуватимуться. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час заходу "Глобальний огляд економіки України" Європейської бізнес-асоціації.
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За його словами, міжнародні фінансові організації та рейтингові агенції прогнозують відновлення економіки України після кризи. Прогноз уряду на 2021 рік дає зростання валового внутрішнього продукту на 4,6%. Водночас очікують досить низьку інфляцію.
Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція сьогодні, якщо говорити економічною мовою, розігрівала економіку,
– зазначив Шмигаль.
Також він додав, що інфляція може давати можливості для розвитку і збільшення ВВП не лише на 4,6%, а можливо навіть і вище.Зазначимо! У Держбюджеті-2021 закладений рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.