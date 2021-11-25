Пресслужба Кабміну повідомила, що Бюро економічної безпеки протидіятиме правопорушенням, які посягають на функціонування економіки України. Закон про запровадження діяльності БЕБ Верховна Рада ухвалила ще 17 листопада.

Зауважте Бюро економічної безпеки вже набирає штаб, але не має де працювати

"За" свої голоси віддали 296 народних обранців. "Проти" – 3 нардепів.

Деталі про закон

Документ передбачає відповідальність службовців Бюро економічної безпеки за правопорушення. Регламентуватимуть це відповідні дисциплінарні статути.

Окрім того, у законі мовиться про адміністративну відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до БЕБ.

Ще одна зміна – збільшення штрафу за ухилення від сплати податків, зборів, платежів. Сума становитиме від 85 до 119 тисяч гривень.

Також документ закріплює повноваження для здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Зауважте! Документ зареєстрували ще у 2020 році. У першому читанні ухвалили – взимку 2021 року.