Держава регулюватиме ціни на батон та олію через різке зростання вартості газу

Ціни на батон та олію відтепер регулюватимуться державою. Таке рішення Кабміну довелося ухвалити напередодні Нового року через різке зростання вартості газу.

Ці товари додали до переліку таких, що мають істотну соціальну значущість. Відповідне регулювання діятиме, поки триватиме карантин, спричинений пандемією коронавірусу COVID-19.

Раніше Ціни на соціальні продукти: у Раді пропонують повернути державне регулювання

Що змінило рішення Кабміну

Про це мовиться в урядовій ухвалі від 30 грудня. Так, батон та соняшникова олія опинилися у списку харчових продуктів, подорожчання яких потрібно заздалегідь декларувати. Водночас тепер на житньо-пшеничний хліб та батон заборонено встановлювати націнку, яка перевищує 10%.

Які продукти вже були у переліку:

гречана крупа;

цукор-пісок;

пшеничне борошно вищого гатунку та вермішель з неї;

молоко пастеризоване жирністю 2,5%,

хліб житньо-пшеничний;

яйця курячі категорії С1;

тушка куряча;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове жирністю 7%.

Що цьому передувало

У документі зазначено, що це – вже урахуванням різних послуг, пов'язаних з реалізацією кінцевому споживачу. Зокрема – рекламних, логістичних та інших.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін працює над розробкою механізмів, які дозволять підтримати виробників соціальних продуктів та хлібопекарів. До цього урядовців спонукало суттєве зростання ціни на газ. Прем'єр-міністр пояснив, що на тлі світової кризи виробники розглядають питання підвищення цін. За його словами, щодо цього питання організували консультації безпосередньо з бізнесом.

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