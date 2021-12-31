Ці товари додали до переліку таких, що мають істотну соціальну значущість. Відповідне регулювання діятиме, поки триватиме карантин, спричинений пандемією коронавірусу COVID-19.

Раніше Ціни на соціальні продукти: у Раді пропонують повернути державне регулювання

Що змінило рішення Кабміну

Про це мовиться в урядовій ухвалі від 30 грудня. Так, батон та соняшникова олія опинилися у списку харчових продуктів, подорожчання яких потрібно заздалегідь декларувати. Водночас тепер на житньо-пшеничний хліб та батон заборонено встановлювати націнку, яка перевищує 10%.

Зверніть увагу! У документі зазначено, що це – вже урахуванням різних послуг, пов'язаних з реалізацією кінцевому споживачу. Зокрема – рекламних, логістичних та інших.

Які продукти вже були у переліку:

гречана крупа;

цукор-пісок;

пшеничне борошно вищого гатунку та вермішель з неї;

молоко пастеризоване жирністю 2,5%,

хліб житньо-пшеничний;

яйця курячі категорії С1;

тушка куряча;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове жирністю 7%.

Що цьому передувало

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін працює над розробкою механізмів, які дозволять підтримати виробників соціальних продуктів та хлібопекарів. До цього урядовців спонукало суттєве зростання ціни на газ. Прем'єр-міністр пояснив, що на тлі світової кризи виробники розглядають питання підвищення цін. За його словами, щодо цього питання організували консультації безпосередньо з бізнесом.

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