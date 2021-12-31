Ці товари додали до переліку таких, що мають істотну соціальну значущість. Відповідне регулювання діятиме, поки триватиме карантин, спричинений пандемією коронавірусу COVID-19.
Раніше Ціни на соціальні продукти: у Раді пропонують повернути державне регулювання
Що змінило рішення Кабміну
Про це мовиться в урядовій ухвалі від 30 грудня. Так, батон та соняшникова олія опинилися у списку харчових продуктів, подорожчання яких потрібно заздалегідь декларувати. Водночас тепер на житньо-пшеничний хліб та батон заборонено встановлювати націнку, яка перевищує 10%.
Які продукти вже були у переліку:
- гречана крупа;
- цукор-пісок;
- пшеничне борошно вищого гатунку та вермішель з неї;
- молоко пастеризоване жирністю 2,5%,
- хліб житньо-пшеничний;
- яйця курячі категорії С1;
- тушка куряча;
- вода мінеральна негазована;
- масло вершкове жирністю 7%.
Що цьому передувало
Раніше Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін працює над розробкою механізмів, які дозволять підтримати виробників соціальних продуктів та хлібопекарів. До цього урядовців спонукало суттєве зростання ціни на газ. Прем'єр-міністр пояснив, що на тлі світової кризи виробники розглядають питання підвищення цін. За його словами, щодо цього питання організували консультації безпосередньо з бізнесом.
Вас може зацікавити, скільки коштує олів'є у 2021 році: дивіться відео