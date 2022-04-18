Кабінет міністрів ухвалив постанову № 453. Згідно з нею, найближчі місяці українцям не варто турбуватися про зростання тарифів на світло.

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Фіксовані тарифи

Згідно з рішенням кабінету міністрів, з 30 квітня по 31 жовтня 2022 року фіксуються тарифи на електроенергію. Учасники ринку будуть забезпечувати населення електроенергією за такими тарифами:

1,44 гривні/кВт (без ПДВ) при споживанні до 250 кВт;

1,68 гривні/кВт (без ПДВ) при споживанні понад 250 кВт.

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