Кредит від Cargill
У постанові Кабміну №1159 зазначається, що американська компанія Cargill Financial Services International, Inc надасть Україні кредит, загальна сума котрого не перевищує 250 мільйонів євро. Залучення цих кредитних коштів відбудеться в межах закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік!.
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Якою буде відсоткова ставка за кредитами
- На суму кредитів нараховується відсотковий дохід за ставкою 5,15% річних за кредитними договорами зі строком погашення через три роки після дати отримання кредитних коштів.
- Відсотковий дохід за ставкою 5,85% річних за кредитними договорами зі строком погашення через п’ять років після отримання кредитних коштів.
Погашення кредитів
Відсотковий дохід сплачується щокварталу. Дати сплати визначаються у відповідних кредитних договорах. При цьому остаточне погашення кредитів здійснюється через три та через п’ять років після дати отримання кредитних коштів.