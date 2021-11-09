Кредит від Cargill

У постанові Кабміну №1159 зазначається, що американська компанія Cargill Financial Services International, Inc надасть Україні кредит, загальна сума котрого не перевищує 250 мільйонів євро. Залучення цих кредитних коштів відбудеться в межах закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік!.

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Прикметно, що це не перший кредит, який надає американська компанія Cargill Україні. Раніше у 2020 році вона надала аналогічний кредит у 250 мільйонів євро, а у 2019 уряд отримав два кредити – спочатку 100 мільйонів євро, а потім ще 150 мільйонів євро.

Якою буде відсоткова ставка за кредитами

На суму кредитів нараховується відсотковий дохід за ставкою 5,15% річних за кредитними договорами зі строком погашення через три роки після дати отримання кредитних коштів.

за кредитними договорами зі після дати отримання кредитних коштів. Відсотковий дохід за ставкою 5,85% річних за кредитними договорами зі строком погашення через п’ять років після отримання кредитних коштів.

Погашення кредитів

Відсотковий дохід сплачується щокварталу. Дати сплати визначаються у відповідних кредитних договорах. При цьому остаточне погашення кредитів здійснюється через три та через п’ять років після дати отримання кредитних коштів.