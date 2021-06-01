Забракло грошей: Кабмін виділив ще 1,4 мільярда гривень на карантинні 8 тисяч для ФОПів

Кабінет Міністрів України виділив додаткові 1,4 мільярда гривень на одноразові виплати ФОПам та найманим працівникам. Мовиться про допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.
Відповідну постанову 31 травня опублікували на сайті Кабміну. Уряд вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік, спрямувавши додаткові 1,4 мільярда гривень на виплати.
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Що доручив Кабмін
Міністерство соціальної політики спільно з Пенсійним фондом має забезпечити погодження передачі частини бюджетних призначень, які передбачені у постанові, з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.
Водночас уряд доручив Міністерству фінансів забезпечити після зазначеного погодження внесення змін до розпису державного бюджету.Зверніть увагу! Станом на 11 травня, Пенсійний фонд профінансував 800 мільйонів гривень для забезпечення виплат застрахованим особам у розмірі 8 тисяч гривень.
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Допомога підприємцям: коротко
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у березні заявив, що Кабмін планує знову виділити гроші ФОПам та найманим працівникам, діяльність яких постраждала від карантину. Мовиться про суму у розмірі 8 тисяч гривень.
- Згодом Верховна Рада прийняла законопроєкт про одноразову фінансову допомогу для українців.
- Станом на 24 травня, "карантинні" 8 тисяч вже отримали 175 тисяч українців.
- Варто зауважити, що у 2020 році підприємці також мали можливість отримати по 8 тисяч гривень допомоги від держави.