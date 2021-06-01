Відповідну постанову 31 травня опублікували на сайті Кабміну. Уряд вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік, спрямувавши додаткові 1,4 мільярда гривень на виплати.

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Що доручив Кабмін

Міністерство соціальної політики спільно з Пенсійним фондом має забезпечити погодження передачі частини бюджетних призначень, які передбачені у постанові, з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

Водночас уряд доручив Міністерству фінансів забезпечити після зазначеного погодження внесення змін до розпису державного бюджету.

Зверніть увагу! Станом на 11 травня, Пенсійний фонд профінансував 800 мільйонів гривень для забезпечення виплат застрахованим особам у розмірі 8 тисяч гривень.

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