Виділення субвенції передбачене меморандумом, який підписав Кабінет Міністрів, представники місцевого самоврядування та "Нафтогаз".

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Скільки отримали обласні бюджети

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що погашення заборгованості перед "Нафтогазом" дозволить компанії почати модернізацію свого підприємства.

Сьогодні Уряд затвердив порядок та умови надання такої субвенції. Отримання коштів дозволить теплопостачальникам звільнитись від боргів та розпочати модернізацію власних підприємств,

– заявив Шмигаль.

Найбільше серед областей отримала Харківщина – понад 9 мільярдів гривень. Інші місцеві бюджети отримали дещо менші суми, а саме:

Донецька область – 3,99 мільярда

Дніпропетровська область – 1,53 мільярда;

Львівська область – 1,48 мільярда;

Київ – 1,4 мільярда;

Київська область – 1,17 мільярда;

Хмельницька область – 946 мільйонів;

Полтавська область – 942 мільйони;

Луганська область – 794 мільйони;

Одеська область – 733 мільйони;

Тернопільська область – 525 мільйонів;

Рівненська область – 518 мільйонів;

Херсонська область – 483 мільйони;

Сумська область – 480 мільйонів;

Миколаївська область – 466 мільйонів;

Івано-Франківська область – 440 мільйонів;

Кіровоградська область – 418 мільйонів;

Запорізька область – 369 мільйонів;

Чернігівська область – 320 мільйонів;

Вінницька область – 287 мільйонів;

Житомирська область – 200 мільйонів;

Волинська область – 154 мільйони;

Черкаська область – 153 мільйони;

Чернівецька область – 125 мільйонів;

Закарпатська область – 31 мільйон;

Зверніть увагу! У жовтні 2021 року Міністерство розвитку громад та територій, місцеві державні адміністрації, органами місцевого самоврядування, юридичні особи теплоенергетики державної та комунальної форм власності та "Нафтогаз" підписали меморандум про встановлення фіксованих тарифів для населення, які не мають зростати до кінця опалювального сезону.

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Текст публікації Шмигаля

Місцеві бюджети отримають кошти, щоб покрити різницю в тарифах на тепло і погасити заборгованість перед "Нафтогазом".

Сьогодні Уряд затвердив порядок та умови надання такої субвенції. Отримання коштів дозволить теплопостачальникам звільнитись від боргів та розпочати модернізацію власних підприємств.

Виконання цих умов передбачено в Меморандумі з місцевою владою. Уряд виконує свої зобов’язання. Очільники міст зі свого боку взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду для людей у цьому опалювальному сезоні.