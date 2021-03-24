Уряд ухвалив рішення про виділення 613 мільйонів гривень на облаштування 35 пріоритетних пунктів пропуску. 10 з них побудують, ще 25 – реконструюють. Частину грошей надала Польща.

Програма з облаштування пунктів пропуску розрахована до 2023 року. А загалом планують витратити на технічне переоснащення 9,8 мільярда в українській валюті.

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10 пунктів пропуску побудують

Мовиться про встановлення системи сканування для огляду легкового та вантажного транспорту, відеоконтролю та зважування. Більшість пунктів пропуску – на західному кордоні.

25 з них (пунктів пропуску – 24 канал) буде модернізовано і 10 побудовано: 5 застарілих, ще з радянських часів та які продовжують функціонувати за тимчасовою схемою, а також 5 – абсолютно нових,

– сказав заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Модернізація, запевняють у Мінфіні, пришвидшить необхідні митні процедури, а також сприятиме наповненню до державного бюджету.

З передбачених 9,8 мільярда гривень на проєкт:

4,5 мільярда підуть на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт,

5,3 – на технічне оснащення.

Важливо! Проєкт реалізують у рамках Договору між урядами України та Польщі. Для цього Варшава надала Києву кредит.