Кабмін урізав субсидії для українців: хто може розраховувати на підвищені соцнормативи

Кабінет міністрів, під час засідання, вирішив, що спеціальна норма про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій буде діяти лише у тих регіонах, що опиняться у червоній зоні. Оскільки епідемія коронавірусу в Україні ще не завершена.

Чому ухвалили зміни

Зміни будуть діяти у межах постанови "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", яку ухвалили засіданні Кабміну. Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна пояснила, що мета проєкту – продовження дії збільшених соціальних норм для розрахунку субсидій на окремі види комунальних послуг, які були запроваджені весною 2020 року.

Важливо Уряд знижує тарифи на електроенергію для українців

, що навесні 2020 року, коли Україна закрилася на карантин, були збільшені на 50% окремі нормативи на ЖКП. Оскільки люди залишились вдома, відповідно почали витрачати більше ресурсів, але при цьому у багатьох зменшились доходи.

Щомісячний грошовий еквівалент збільшених нормативів для домогосподарств становив від 80 до 190 гривень в залежності від набору послуг,

– розповіла Лазебна.

Представниця Мінсоцполітики також розповіла, що станом на сьогодні Україна знаходиться у зеленій зоні, а доходи українців почали зростати. Разом із тим політикиня зазначила, що епідемія коронавірусу не завершилася у світі, тому проєкт постанови передбачає продовження дії цього механізму підтримки населення для тих регіонів, які з початком опалювального сезону можуть опинитись у червоній зоні.

Які правила надання субсидій змінюються

Житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

Скасовується норма про те, що субсидія може призначатися у разі, якщо зарплата становить менш як 50% середньої в Києві та Севастополі та менше ніж 20% в обласних центрах та містах обласного значення.

Вилучається норма щодо наявності мобільного телефону в осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 року вона надається виключно у готівковій формі.

Лазебна зауважила, що людям не треба буде додатково звертатися до органів соціального захисту, оскільки збільшені норми будуть запроваджені автоматично., що постановою доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, до ЄДАРП, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.