Кабмін ухвалив впровадження спецрахунків за розподіл газу для облгазів

Уряд підтримав створення спеціальних рахунків для операторів газорозподільчих систем. Таке рішення прийняте з метою врегулювання заборгованості облгазів перед Оператором ГТС.

Тепер для облгазів будуть створені окремі зі спеціальним режимом використання, на які надходитимуть кошти, які споживачі платитимуть за розподіл газу.

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Рахунки регулюватимуть заборгованість

У поясненні до постанови уряду йде мова про те, що на нові спеціальні рахунки надходитимуть всі кошти, які облгази, тобто оператори ГРМ, отримують за розподіл газу. Опісля уже регулятор розраховуватиме розподіл отриманих коштів між операторами ГРМ та ГТС.

Під час формування нормативів враховуватимуть наявність простроченої заборгованості облгазу перед Оператором ГТС чи її відсутність.

Запропоновані нормативи розподілу обговорюватимуть у форматі відкритого слухання на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Після прийняття рішення, від облгазів мають надійти розпорядження до уповноважених банків, щоб розподілити кошти на рахунки Операторів ГТС та газорозподільної мережі.

В уряді зазначають, що зараз Оператор ГТС перебуває в умовах, коли не може припинити транспортування газу до газорозподільних мереж. Тому несвоєчасні або неповні розрахунки можуть призвести до зростання заборгованості, накопичення збитків та погіршення фінансового становища Оператора.

Ще в серпні 2021 року в Операторі ГТС заявили, що борги облгазів та міськгазів перед регулятором становить майже 10 мільярдів гривень. Це катастрофічно знизило чистий прибуток Оператора.