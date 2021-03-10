Захист національних інтересів України: Кабмін ухвалив стратегію економічної безпеки

Уряд ухвалив 10 березня проєкт, запропонований раніше президентом Володимиром Зеленським. Зміст документу має на меті визначити критичні межі та цільові орієнтири країни на найближчих 5 років.
Кабмін ухвалив проєкт указу президента України про РНБО "Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року" . Очікуваним результатом виконання Стратегії є забезпечення економічної безпеки держави як умови досягнення основних національних економічних інтересів.
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В результаті виконання Стратегії буде впроваджено прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну системну оцінку стану економічної безпеки, підвищено ефективність реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки і політичну відповідальність за її результати,
– Ігор Петрашко.
Мета проєкту – досягнення основних національних економічних інтересів та забезпечення економічного суверенітету.
Стратегія державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки визначає такі взаємоузгоджувані поняття, як:
Стратегія базується на пріоритетах національних економічних інтересів та визначає мету, напрями, завдання та механізми державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, а також цільові орієнтири та критичні межі індикаторів економічної безпеки.Довідка: У складі Стратегії затверджується табло індикаторів економічної безпеки, яким визначено критичні межі та цільові орієнтири за індикаторами основних складових економічної безпеки.
У контексті досягнення національних економічних інтересів України реалізація Стратегії зорієнтована на:
Державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язаних напрями: