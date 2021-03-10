Захист національних інтересів України: Кабмін ухвалив стратегію економічної безпеки

Уряд ухвалив 10 березня проєкт, запропонований раніше президентом Володимиром Зеленським. Зміст документу має на меті визначити критичні межі та цільові орієнтири країни на найближчих 5 років.

Проєкт стратегії економічної безпеки

Кабмін ухвалив проєкт указу президента України про РНБО "Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року" . Очікуваним результатом виконання Стратегії є забезпечення економічної безпеки держави як умови досягнення основних національних економічних інтересів.

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В результаті виконання Стратегії буде впроваджено прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну системну оцінку стану економічної безпеки, підвищено ефективність реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки і політичну відповідальність за її результати,

– Ігор Петрашко.

Мета та стратегія проєкту

Досягнення основних національних економічних інтересів та економічного суверенітету вимагає формування та реалізації державної політики, спрямованої як на стале нарощення конкурентоспроможності економіки України, так і на поступове зміцнення показників економічної стійкості і, відповідно, невразливості національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз.

Мета проєкту – досягнення основних національних економічних інтересів та забезпечення економічного суверенітету.

Стратегія проєкту

Стратегія державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки визначає такі взаємоузгоджувані поняття, як:

економічна безпека,

національні економічні інтереси,

економічна стійкість,

економічний суверенітет.

Стратегія базується на пріоритетах національних економічних інтересів та визначає мету, напрями, завдання та механізми державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, а також цільові орієнтири та критичні межі індикаторів економічної безпеки.

Очікувані результати

У складі Стратегії затверджується табло індикаторів економічної безпеки, яким визначено критичні межі та цільові орієнтири за індикаторами основних складових економічної безпеки.

У контексті досягнення національних економічних інтересів України реалізація Стратегії зорієнтована на:

створення стійкої, конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки та умов для випереджаючого розвитку науково-технічного потенціалу країни, сталого нарощування національного багатства та факторів виробництва;

досягнення цілей сталого розвитку, рівня життя населення та соціально-політичної стабільності, властивих економічно розвиненим країнам;

зайняття Україною у світовому розподілі праці та міжнародних економічних відносинах місця, яке відповідає її природним, трудовим та інтелектуальним ресурсам, економічному та геополітичному потенціалу;

забезпечення гарантованого захисту національної економіки в умовах виникнення або посилення внутрішніх та зовнішніх загроз.

Напрями у сфері забезпечення економічної безпеки

Державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язаних напрями:

напрям розвитку – завдання в рамках напряму конкретизовані за основними складовими економічної безпеки, безпековий напрям.