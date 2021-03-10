Уряд ухвалив 10 березня проєкт запропонований президентом Володимиром Зеленським. Зміст документу має на меті визначити критичні межі та цільові орієнтири країни на найближчих п'ять років.

Проєкт стратегії економічної безпеки

Кабмін ухвалив проєкт указу президента України про РНБО "Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року" під час прямої трансляції на ютуб каналі Кабміну. Очікуваним результатом виконання Стратегії є забезпечення економічної безпеки держави як умови досягнення основних національних економічних інтересів.

Читайте також ЄС дасть Україні 1 мільярд євро на проєкт "Twinning": що він передбачає

В результаті виконання Стратегії буде впроваджено прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну системну оцінку стану економічної безпеки, підвищено ефективність реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки і політичну відповідальність за її результати,

– Ігор Петрашко.

Досягнення основних національних економічних інтересів та економічного суверенітету вимагає формування та реалізації державної політики, спрямованої як на стале нарощення конкурентоспроможності економіки України, так і на поступове зміцнення показників економічної стійкості і, відповідно, невразливості національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз.

Мета та стратегія проєкту

Мета проєкту – досягнення основних національних економічних інтересів та забезпечення економічного суверенітету.

Стратегія проєкту

Стратегія державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки визначає такі взаємоузгоджувані поняття, як:

економічна безпека,

національні економічні інтереси,

економічна стійкість,

економічний суверенітет.

Стратегія базується на пріоритетах національних економічних інтересів та визначає мету, напрями, завдання та механізми державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, а також цільові орієнтири та критичні межі індикаторів економічної безпеки.

У складі Стратегії затверджується табло індикаторів економічної безпеки, яким визначено критичні межі та цільові орієнтири за індикаторами основних складових економічної безпеки.

Очікувані результати

У контексті досягнення національних економічних інтересів України реалізація Стратегії зорієнтована на:

створення стійкої, конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки та умов для випереджаючого розвитку науково-технічного потенціалу країни, сталого нарощування національного багатства та факторів виробництва;

досягнення цілей сталого розвитку, рівня життя населення та соціально-політичної стабільності, властивих економічно розвиненим країнам;

зайняття Україною у світовому розподілі праці та міжнародних економічних відносинах місця, яке відповідає її природним, трудовим та інтелектуальним ресурсам, економічному та геополітичному потенціалу;

забезпечення гарантованого захисту національної економіки в умовах виникнення або посилення внутрішніх та зовнішніх загроз.

Напрями у сфері забезпечення економічної безпеки

Державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язаних напрями:

напрям розвитку – завдання в рамках напряму конкретизовані за основними складовими економічної безпеки, безпековий напрям.

Варто зазначити, що за кожним з напрямів, на основі оцінки стану економічної безпеки та Стратегією визначаються завдання і механізми їх виконання.

Маєте кілька кредитів? Об’єднайте їх в один щомісячний платіж з лояльними умовами. Залиште заявку на кредит "Зустрічна пропозиція" від Ідея Банку.