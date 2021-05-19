Кабмін спростив підприємцям роботу з "касовими апаратами у смартфоні"

Кабінет міністрів затвердив зміни до низки нормативних актів щодо реалізації фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних та окремих сфер застосування.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду в середу, 19 травня.

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Для спрощення роботи з ПРРО підприємцям надали можливість застосування у ПРРО разом з кваліфікованим електронним підписом удосконаленого електронного підпису та/або удосконаленої електронної печатки (як спрощеного варіанту) для оформлення розрахункових документів та передачі їх до фіскального сервера Податкової,

– зазначили у Мінфіні.

У міністерстві також додали, що забезпечується можливість здійснення операцій з видачі готівкових коштів власникам електронних платіжних засобів через ПРРО (наразі такі операції доступні тільки для класичних РРО).

Що цьому передувало

У вересні 2019 року парламент прийняв закон про внесення змін до закону про застосування касових апаратів.

Відповідно до нього, всі підприємства, що пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням або наданням послуг повинні мати фізичний або електронний касовий апарат.

Верховна Рада 1 грудня 2020 року проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Запровадження ПРРО стало важливою передумовою для детінізації економіки, забезпечення належного обліку фактично отриманих доходів, сплати податків, а також способом встановлення рівних конкурентних умов для сумлінних платників податків.

Зауважимо, раніше передбачалося, що з 1 січня 2021 року використання РРО для певних видів діяльності ІІ – IV груп ФОПів стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ – IV груп.