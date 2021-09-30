Кабмін провів вечірнє засідання щодо тарифів, – міністр фінансів Марченко

30 вересня 2021 , 00:51
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Джерело:

24 канал

Приблизно о 20:30 29 вересня Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання. Головно воно стосувалося тарифів на комунальні послуги для українців.

Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів керівник Мінфіну Сергій Марченко. Утім, він не вказав, які ж рішення прийняли на цьому засіданні.

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Уряд засідав щодо тарифів: рішення повідомлять пізніше

Міністр фінансів України Сергій Марченко у телеефірі розповів, що ввечері 29 вересня Кабмін збирався на позачергове засідання. Міністри обговорювали:

  • Питання ціни газу.
  • Початку опалювального сезону.
  • І загалом тарифи на комунальні послуги.

Питання ті, які найбільше турбують. Питання газу, питання нового опалювального сезону. Це те, що обговорювали на засіданні уряду,
– повідомив Марченко.

На жаль, які саме рішення ухвалив уряд – Марченко не сказав. Їх, мовляв, оприлюднять згодом: "Дочекайтеся офіційних публікацій".

Важливі новини про тарифи та субсидії:

  • Уряд Дениса Шмигаля запевняє, що "жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає і не буде”.
  • Також прем'єр-міністр пообіцяв збільшити розмір субсидії у новому опалювальному сезоні 2021 – 2022 років.
  • З іншого боку, ціна газу у Європі сягнула чергової рекордної позначки у 1080 доларів за тисячу кубів.
Автор: Олесь Друкач