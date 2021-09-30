Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів керівник Мінфіну Сергій Марченко. Утім, він не вказав, які ж рішення прийняли на цьому засіданні.
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Уряд засідав щодо тарифів: рішення повідомлять пізніше
Міністр фінансів України Сергій Марченко у телеефірі розповів, що ввечері 29 вересня Кабмін збирався на позачергове засідання. Міністри обговорювали:
- Питання ціни газу.
- Початку опалювального сезону.
- І загалом тарифи на комунальні послуги.
Питання ті, які найбільше турбують. Питання газу, питання нового опалювального сезону. Це те, що обговорювали на засіданні уряду,
– повідомив Марченко.
На жаль, які саме рішення ухвалив уряд – Марченко не сказав. Їх, мовляв, оприлюднять згодом: "Дочекайтеся офіційних публікацій".
Важливі новини про тарифи та субсидії:
- Уряд Дениса Шмигаля запевняє, що "жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає і не буде”.
- Також прем'єр-міністр пообіцяв збільшити розмір субсидії у новому опалювальному сезоні 2021 – 2022 років.
- З іншого боку, ціна газу у Європі сягнула чергової рекордної позначки у 1080 доларів за тисячу кубів.