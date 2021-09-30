Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів керівник Мінфіну Сергій Марченко. Утім, він не вказав, які ж рішення прийняли на цьому засіданні.

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Уряд засідав щодо тарифів: рішення повідомлять пізніше

Міністр фінансів України Сергій Марченко у телеефірі розповів, що ввечері 29 вересня Кабмін збирався на позачергове засідання. Міністри обговорювали:

Питання ціни газу.

Початку опалювального сезону.

І загалом тарифи на комунальні послуги.

Питання ті, які найбільше турбують. Питання газу, питання нового опалювального сезону. Це те, що обговорювали на засіданні уряду,

– повідомив Марченко.

На жаль, які саме рішення ухвалив уряд – Марченко не сказав. Їх, мовляв, оприлюднять згодом: "Дочекайтеся офіційних публікацій".

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