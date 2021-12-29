Згідно із цілями програми, починаючи з 2027 року, українські АЕС мають забезпечити ураном власного видобутку. Міненерго за дорученням Кабміну має розробити відповідну держпрограму упродовж 6 місяців.

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Основні завдання програми

Першочергово завдяки концепції мають збільшити обсяги виробництва урану та знизити при цьому витрати на його виробництво. Це планують зробити, освоївши Новокостянтинівське та Квітневе родовища. Згідно з очікуваннями, це дозволить із 2027 року забезпечити на 100% потреби урану вітчизняних АЕС.

Також завдяки програмі мають підтримувати існуючі потужності держпідприємства "Східний ГЗК", яке видобуває уранову руду. Підприємство забезпечує виробництво уранового концентрату обсягом до 40% потреб українських АЕС. Щороку його потребу оцінюють в 2,4 тисячі тонн.

При цьому повинні забезпечити експлуатацію Смолінської шахти до 2023 року та Інгульської шахти – до 2028 року. У 2023 році також уряд хоче припинити роботу Ватутінського родовища уранових руд, тому що його запаси вичерпались.

Звідки візьмуть гроші на програму

Фінансувати державну цільову економічну програму розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року уряд планує коштом держбюджету. Також залучатимуть власні кошти підприємств атомно-промислового комплексу, а також інвестиції.

З січня 2005 року по вересень 2021 року індикатори цін на уран у довгостроковому сегменті ринку коливалися від 67,59 долара до 246,98 долара за кілограм.

Ядерна енергетика в Україні

Як заявляв міністр енергетики Герман Галущенко, запаси палива на українських атомних станціях розраховані на 1,5 роки роботи. Навіть якщо будуть певні обмеження у постачанні палива, це не вплине на роботу АЕС.

Водночас, за словами Галущенка, Росія може створювати перепони щодо постачання палива. Річ у тім, що половина блоків АЕС працюють на російському паливі. Але завдяки запасам, якщо будуть певні обмеження, вони не вплинуть на роботу АЕС.

Також США заявляли, що готові виділити 25 мільйонів доларів для розвитку ядерної енергетики у низці країн. Серед них – Україна. Штати зацікавлені у розвитку чистої ядерної енергогенерації.

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