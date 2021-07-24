Це обговорили на нараді з Мінрегіоном, Міноборони, Мінветеранів, Мінфіном, МВС та Мінреінтеграції.

Важливо Доступне житло: хто може претендувати на дешеву іпотеку в Україні

За словами Шмигаля, завдання уряду – "максимально розширювати такі програми, аби українці змогли вже сьогодні покращити свої житлові умови". Відтак, прем'єр дав доручення:

Мінрегіону передбачити в проєкті держбюджету на 2022 рік докапіталізацію Держмолодьжитла за умови паритетного залучення зовнішніх джерел фінансування.

Мінфіну протягом 2 тижнів підготувати та подати на розгляд уряду рішення, які дозволять розширити умови пільгових іпотечних та лізингових програм.

Що таке лізингові програми

Як пояснює Українське об'єднання лізингодавців, програма фінансового лізингу передбачає оренду житла з подальшим правом його викупу. Тобто, людина живе у квартирі, щомісяця платить оренду, а в кінці терміну оформляє право власності та стає власником цієї квартири.

Програма фінансового лізингу працює в Україні з 2019 року. Щоправда, її умови поширюються поки що тільки на МВС, тому скористатися такою можливістю можуть поліцейські та співробітники ДСНС. За словами влади, вже найближчим часом умови й перелік потенційних учасників програми будуть розширені.

У список увійдуть:

військові,

медики,

вчителі,

переселенці.

Зверніть увагу! У порівнянні з іпотекою, програма лізингу може бути цікавішою з кількох причин. По-перше, відсутність першого внеску. А, по-друге, з програми лізингу можна вийти в будь-який момент без штрафних санкцій,