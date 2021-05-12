Найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що законопроєкт збільшить щорічні надходження до бюджету на 60 мільярдів гривень.
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Одразу хочу наголосити, що ми не підвищуємо загальнодержавні податки для людей чи бізнесу – зміни не торкнуться ФОПів, чи малого та середнього бізнесу. Ми закриваємо прогалини у Податковому кодексі, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні,
– пояснив Шмигаль.
Наразі на сайті уряду фінальна версія документу не опублікована. Проте, за даними "Економічної правди", він не зазнав суттєвих змін.
Що передбачає постанова уряду
- Документ передбачає збільшення ренти за видобуток залізної руди. Майже всі підприємства, що видобувають залізну руду, належать олігархам, а понад половина – Ахметову.
- Запровадження акцизного податку на продаж "зеленої" електроенергії. Діапазон ставки – від 3,2% до 40%, точні цифри наразі невідомі. Найбільше це рішення торкнеться енергохолдингу ДТЕК Ахметова.
- Скасування пільги із сплати земельного податку для гірничодобувних підприємств. Мовиться про компанії, які видобувають корисні копалини та розробляють родовища.
- 5% акцизу хочуть перекласти з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців. Так, до бюджету планують отримати 1,9 мільярда гривень
- Скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель, від якої залежать розмір податків сільгоспвиробників та орендна плата за користування землею. Від цього уряд очікує додаткових 3,4 мільярда гривень щороку.
- Підвищення ставки єдиного податку для галузевих платників четвертої групи, крім виробників, які працюють у теплиці та крім водного фонду. Це додасть 5,3 мільярда гривень до бюджету.
- Збільшення податку за продаж понад одного об'єкту нерухомості.
- Заборону великим платникам податків відносити всі збитки минулих років для зменшення бази оподаткування.