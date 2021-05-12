Найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що законопроєкт збільшить щорічні надходження до бюджету на 60 мільярдів гривень.

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Одразу хочу наголосити, що ми не підвищуємо загальнодержавні податки для людей чи бізнесу – зміни не торкнуться ФОПів, чи малого та середнього бізнесу. Ми закриваємо прогалини у Податковому кодексі, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні,

– пояснив Шмигаль.

Наразі на сайті уряду фінальна версія документу не опублікована. Проте, за даними "Економічної правди", він не зазнав суттєвих змін.

Що передбачає постанова уряду