Уряд підготує основу для річного тарифу газопостачальників: деталі

Кабінет міністрів найближчим часом підготує основу для річного тарифу на газ. Участь у цьому процесі також візьмуть народні депутати, постачальники блакитного палива та енергетичний регулятор (НКРЕКП).
Джерело: 24 канал
Денис Шмигаль повідомив, що наразі основним є місячний продукт. Відповідну заяву глава уряду зробив під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп у Верховній Раді 25 січня.
Читайте також Коли представлять річні тарифи на газ в Україні
Водночас прем’єр-міністр зауважив, що і для Європи, і для українців зручнішим є річний продукт, який легко прогнозувати та легко розраховувати.
Люди не будуть мати стрес, коли щомісяця ціна змінюватиметься у той чи інший бік і це важко прогнозувати,
– зазначив він.
Окрім цього, Шмигаль додав, що Кабмін ініціюватиме законодавчі зміни, відповідно до яких облгази зможуть зменшити свій тариф на розподіл газу.
Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу