Уряд підготує основу для річного тарифу газопостачальників: деталі

25 січня 2021 , 16:31
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Кабінет міністрів найближчим часом підготує основу для річного тарифу на газ. Участь у цьому процесі також візьмуть народні депутати, постачальники блакитного палива та енергетичний регулятор (НКРЕКП).

Джерело: 24 канал

Денис Шмигаль повідомив, що наразі основним є місячний продукт. Відповідну заяву глава уряду зробив під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп у Верховній Раді 25 січня.

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Водночас прем’єр-міністр зауважив, що і для Європи, і для українців зручнішим є річний продукт, який легко прогнозувати та легко розраховувати.

Люди не будуть мати стрес, коли щомісяця ціна змінюватиметься у той чи інший бік і це важко прогнозувати,
– зазначив він.

Окрім цього, Шмигаль додав, що Кабмін ініціюватиме законодавчі зміни, відповідно до яких облгази зможуть зменшити свій тариф на розподіл газу.

Зниження ціни на газ в Україні: коротко

  • В Україні з 1 січня 2021 року зросла ціна на газ для населення. Через це багатьма містами країни прокотилася хвиля "тарифних" протестів.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 січня доручив на період карантину зменшити ціну до 6,99 гривні за кубічний метр.
  • Кабмін 18 січня ухвалив рішення запровадити державне регулювання ціни на газ.
  • За словами глави уряду, ціна на блакитне паливо у середньому знизиться на 30%, а для деяких сімей – на 40%.
  • НКРЕКП 19 січня схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.
  • Ціни впали на 5 – 30% і відтепер становитимуть 1,66 – 1,79 гривні без ПДВ.


Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу