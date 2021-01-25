Кабінет міністрів найближчим часом підготує основу для річного тарифу на газ. Участь у цьому процесі також візьмуть народні депутати, постачальники блакитного палива та енергетичний регулятор (НКРЕКП).

Джерело: 24 канал

Денис Шмигаль повідомив, що наразі основним є місячний продукт. Відповідну заяву глава уряду зробив під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп у Верховній Раді 25 січня.

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Водночас прем’єр-міністр зауважив, що і для Європи, і для українців зручнішим є річний продукт, який легко прогнозувати та легко розраховувати.

Люди не будуть мати стрес, коли щомісяця ціна змінюватиметься у той чи інший бік і це важко прогнозувати,

– зазначив він.

Окрім цього, Шмигаль додав, що Кабмін ініціюватиме законодавчі зміни, відповідно до яких облгази зможуть зменшити свій тариф на розподіл газу.

Зниження ціни на газ в Україні: коротко

В Україні з 1 січня 2021 року зросла ціна на газ для населення. Через це багатьма містами країни прокотилася хвиля "тарифних" протестів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 січня доручив на період карантину зменшити ціну до 6,99 гривні за кубічний метр.

Кабмін 18 січня ухвалив рішення запровадити державне регулювання ціни на газ.

За словами глави уряду, ціна на блакитне паливо у середньому знизиться на 30%, а для деяких сімей – на 40%.

НКРЕКП 19 січня схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.

Ціни впали на 5 – 30% і відтепер становитимуть 1,66 – 1,79 гривні без ПДВ.



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу