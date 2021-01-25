Уряд підготує основу для річного тарифу газопостачальників: деталі
Кабінет міністрів найближчим часом підготує основу для річного тарифу на газ. Участь у цьому процесі також візьмуть народні депутати, постачальники блакитного палива та енергетичний регулятор (НКРЕКП).
Джерело: 24 канал
Денис Шмигаль повідомив, що наразі основним є місячний продукт. Відповідну заяву глава уряду зробив під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп у Верховній Раді 25 січня.
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Водночас прем’єр-міністр зауважив, що і для Європи, і для українців зручнішим є річний продукт, який легко прогнозувати та легко розраховувати.
Люди не будуть мати стрес, коли щомісяця ціна змінюватиметься у той чи інший бік і це важко прогнозувати,
– зазначив він.
Окрім цього, Шмигаль додав, що Кабмін ініціюватиме законодавчі зміни, відповідно до яких облгази зможуть зменшити свій тариф на розподіл газу.
Зниження ціни на газ в Україні: коротко
- В Україні з 1 січня 2021 року зросла ціна на газ для населення. Через це багатьма містами країни прокотилася хвиля "тарифних" протестів.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 січня доручив на період карантину зменшити ціну до 6,99 гривні за кубічний метр.
- Кабмін 18 січня ухвалив рішення запровадити державне регулювання ціни на газ.
- За словами глави уряду, ціна на блакитне паливо у середньому знизиться на 30%, а для деяких сімей – на 40%.
- НКРЕКП 19 січня схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.
- Ціни впали на 5 – 30% і відтепер становитимуть 1,66 – 1,79 гривні без ПДВ.
Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу
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