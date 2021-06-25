Кабмін з липня посилить боротьбу з тіньовою зайнятістю

Кабінет Міністрів України та податкова служба з 1 липня почнуть інспекції Держпраці. Це необхідно, щоб виявити роботодавців, які використовують незадекларовану працю.

Заходи для боротьби відбуватимуться відповідно до Нацплану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік. Він передбачає 2 етапи.

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Мовиться про інформаційну кампанію щодо переваг офіційної роботи, а також про інспекційну кампанію серед роботодавців, які мають найвищий ризик використання тіньової зайнятості.

Як відбувається боротьба з тіньової працею

Під час першого етапу, який тривав 6 місяців, інспектори праці поінформували понад 62 тисячі роботодавців та їхніх працівників про переваги офіційної роботи.

Вже 1 липня почнеться 2 етап кампанії. У полі зору будуть роботодавці, які продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.

Чим загрожує неофіційна праця

В Україні розмір санкції за порушення законодавства про працю складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 тисяч гривень.

Міністр економіки України Олексій Любченко заявив, що тіньова зайнятість завдає суспільству значної шкоди. Погоджуючись на неофіційну зайнятість, українці ставлять себе у ненадійне становище.

На сьогодні кількість таких працівників становить понад 3 мільйони. Наше завдання їх захистити,

– зауважив Любченко.

Зокрема, неофіційна зайнятість позбавляє права на нормований робочий день, безпечні умови праці, право на відпустку та лікарняний. Також вона загрожує працівнику звільненням у будь-який момент.