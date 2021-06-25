Заходи для боротьби відбуватимуться відповідно до Нацплану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік. Він передбачає 2 етапи.

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Мовиться про інформаційну кампанію щодо переваг офіційної роботи, а також про інспекційну кампанію серед роботодавців, які мають найвищий ризик використання тіньової зайнятості.

Як відбувається боротьба з тіньової працею

Під час першого етапу, який тривав 6 місяців, інспектори праці поінформували понад 62 тисячі роботодавців та їхніх працівників про переваги офіційної роботи.

Вже 1 липня почнеться 2 етап кампанії. У полі зору будуть роботодавці, які продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.

Зверніть увагу! В Україні розмір санкції за порушення законодавства про працю складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 тисяч гривень.

Чим загрожує неофіційна праця

Міністр економіки України Олексій Любченко заявив, що тіньова зайнятість завдає суспільству значної шкоди. Погоджуючись на неофіційну зайнятість, українці ставлять себе у ненадійне становище.

На сьогодні кількість таких працівників становить понад 3 мільйони. Наше завдання їх захистити,

– зауважив Любченко.

Зокрема, неофіційна зайнятість позбавляє права на нормований робочий день, безпечні умови праці, право на відпустку та лікарняний. Також вона загрожує працівнику звільненням у будь-який момент.