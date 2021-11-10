Об'єднання в єдину структуру
"Підприємство ("Центренерго" – 24 канал) буде об’єднане з державними шахтами в єдину структуру. Це дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля для "Центренерго", а державні шахти отримають чіткий канал збуту, нормальний рівень розрахунків та можливості для модернізації", – йдеться у дописі прем'єр-міністра.
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Таким чином уряд готує підприємство до приватизації. 100% компанії стануть об'єктом великої приватизації, зазначається у пояснювальній записці до постанови.
Шмигать відмітив, що уряд все ще зацікавлений у приватизації "Центренерго". Ба більше, вважає, що об'єднання лише підвищить інтерес інвесторів під час майбутнього аукціону.
Від планів приватизації "Центренерго" ми не відмовляємося і вбачаємо, що створення компанії, де є і видобуток, і генерація, тільки підвищать інтерес під час відкритого аукціону,
– йдеться у дописі Шмигаля.
З якими шахтами можуть об'єднати "Центренерго"
"Центренерго" можуть об'єднати з шахтами двох вугільних держкомпаній: шахтами ДП "Добропіллявугілля-видобуток", ДП "Шахта імені М.С. Сургая" та двома шахтами з ДП "Селидіввугілля" – "Україна" і "Котляревська". Про це виданню liga.net раніше розповідав заступник міністра енергетика Максим Немчинов.
Що відомо про українські держшахтиВ Україні знаходиться 33 шахти. Сумарний обсяг чистих збитків державних шахт за 2020 рік залишився на рівні 2019 року – 2,84 мільярда гривень. Видобуток вугілля державними підприємствами минулого року скоротився на 19,5% – до 2,8 мільйона тонн.
Що варто знати про "Центренерго"
- Центренерго експлуатує 23 блоки на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській теплових електростанціях (ТЕС) сумарною встановленою потужністю 7660 мегаватів.
- З 23 блоків – 18 пиловугільні та 5 газомазутні.
- Державі належить 78,289% акцій компанії.