Об'єднання в єдину структуру

"Підприємство ("Центренерго" – 24 канал) буде об’єднане з державними шахтами в єдину структуру. Це дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля для "Центренерго", а державні шахти отримають чіткий канал збуту, нормальний рівень розрахунків та можливості для модернізації", – йдеться у дописі прем'єр-міністра.

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Таким чином уряд готує підприємство до приватизації. 100% компанії стануть об'єктом великої приватизації, зазначається у пояснювальній записці до постанови.

Приватизація "Центргенерго"

Шмигать відмітив, що уряд все ще зацікавлений у приватизації "Центренерго". Ба більше, вважає, що об'єднання лише підвищить інтерес інвесторів під час майбутнього аукціону.

Від планів приватизації "Центренерго" ми не відмовляємося і вбачаємо, що створення компанії, де є і видобуток, і генерація, тільки підвищать інтерес під час відкритого аукціону,

– йдеться у дописі Шмигаля.

Нагадаємо, що приватизацію "Центренерго", зі слів голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, планували провести наприкінці 2021 року. Однак, як бачимо, вочевидь вона відтерміновується.

З якими шахтами можуть об'єднати "Центренерго"

"Центренерго" можуть об'єднати з шахтами двох вугільних держкомпаній: шахтами ДП "Добропіллявугілля-видобуток", ДП "Шахта імені М.С. Сургая" та двома шахтами з ДП "Селидіввугілля" – "Україна" і "Котляревська". Про це виданню liga.net раніше розповідав заступник міністра енергетика Максим Немчинов.

Що відомо про українські держшахти В Україні знаходиться 33 шахти. Сумарний обсяг чистих збитків державних шахт за 2020 рік залишився на рівні 2019 року – 2,84 мільярда гривень. Видобуток вугілля державними підприємствами минулого року скоротився на 19,5% – до 2,8 мільйона тонн.

Що варто знати про "Центренерго"

Центренерго експлуатує 23 блоки на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській теплових електростанціях (ТЕС) сумарною встановленою потужністю 7660 мегаватів.

З 23 блоків – 18 пиловугільні та 5 газомазутні.

Державі належить 78,289% акцій компанії.