JPMorgan відмовився від інвестицій в російський рубль: все через ситуацію навколо України

Аналітики JPMorgan не рекомендують своїм клієнтам довгі вкладення у російський рубль. Такі рекомендації вони озвучили на тлі наростання напруженості навколо України.

Падіння російського рубля

Видання Bloomberg прикметно нагадало, що російська національна валюта вже втратила 5,1%, що є найбільшим показником серед ринків, які розвиваються. Таке різке та швидке зниження курсу спонукало центральний банк припинити регулярні покупки іноземної валюти, щоб уникнути будь-якого додаткового тиску на рубль.

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Ми не можемо з високою впевненістю відкидати негативні сценарії,

– вважають стратеги Анезка Христова та Майкл Гаррісон.

Графік падіння російського рубля

Графік падіння російського рубля / Інфографіка Bloomberg

У JPMorgan також визнали, що раніше недооцінювали небезпеку і в результаті втратили такі вкладення.

Для стабільного ралі облігацій, ймовірно, потрібно як зниження геополітичної невизначеності, так і більш очевидні ознаки того, що інфляція досягла свого піку,

– діляться аналітики.

Загроза нападу з боку Росії: що варто знати

Ще з кінця жовтня 2021 року Росія стягнула війська до кордону з Україною. Українська розвідка це підтвердила та пояснила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року.

24 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордону з Україною перебуває 109 тисяч російських військових. Ба більше, їх супроводжують близько 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців. Проте політик закликав українців не панікувати, а зберігати спокій.

Наприкінці січня стало відомо, що у глобальному рейтингу мільярдерів Forbes перебувають 104 росіянина. На тлі загрози вторгнення Росії в Україну знизились статки на 27,9 мільярда доларів.

Натомість міжнародна спільнота, у випадку нападу Росії на Україну, обіцяє запровадити санкції проти Росії та безпосередньо Володимира Путіна. Наприклад, 25 січня Джо Байден, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що США можуть ввести санкції безпосередньо проти самого президента Росії.

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Аналітики JPMorgan також відмітили, що зараз рубль недооцінений у середньому на 13%.