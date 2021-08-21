Ізраїль є прикладом для України, – Гетманцев про податки та держвитрати

В Україні неможливо регулювати економіку оподаткуванням, якщо значна її частина перебуває в "тіні". Зважаючи на це, державі варто вчитися на історії тих країн, які вже стали економічно потужними.

Про це у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він зауважив, що "антиолігархічні" закони є важливим елементом цього великого процесу.

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Чому Ізраїль є прикладом для України

За словами Гетманцева, Ізраїль – країна, яка воює і сама себе зробила шляхом виваженої проактивної державної політики, а не зменшенням оподаткування. Тобто там допомагали тим підприємствам, які потребували розвитку.

Коли компанії вже ставали потужними, Ізраїль обкладав їх додатковими податками. Гетманцев розповів, що міністр фінансів країни мав записник, у якому вів результати майже кожного великого підприємства на території Ізраїлю.

Ми можемо говорити про деякі країни у світі, які є прикладом для України. Наприклад, Ізраїль,

– наголосив нардеп.

Як зазначив Гетманцев, в Ізраїлі "викохали" свою економіку, адже ставлення до неї там проактивне.

З часу свого заснування, Ізраїль – відкрита для інвестицій країна. Її товарообіг становить 110 мільярдів доларів.

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Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим: дивіться відео