Ізраїль та Туреччина обговорюють будівництво газопроводу як альтернативу для Європи

Від Туреччини можуть провести газопровід до ізраїльського родовища. Для Європи це стане альтернативою російському газу.

Насправді ця ідея виникла ще багато років тому. Вона полягає у тому, щоб побудувати підводний трубопровід з Туреччини до найбільшого морського родовища природного газу Ізраїлю "Левіафан". Газ буде надходити до Туреччини та до південноєвропейських країн.

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Відродження ідеї

Через вторгнення Росії в Україну ідея знову з'явилася на порядку денному. Відповідні переговори вже розпочалися між країнами.

Нещодавно відбулося зближення з Ізраїлем, і ми хочемо, щоб його газ проходив через Туреччину по дорозі до Європи. Ізраїль позитивно дивиться на це, були проведені деякі переговори, і є бажання це зробити,

– сказав турецький чиновник.

Вже найближчими місяцями можуть бути прийняті "конкретні рішення" щодо запропонованого маршруту газопроводу. Довжина трубопроводу сягатиме 500 – 550 кілометрів і коштуватиме до 1,5 мільярда доларів.

Що відомо про родовище "Левіафан" Воно забезпечує газом Ізраїль, Йорданію та Єгипет. Його власники – Chevron та ізраїльські фірми NewMed Energy і Ratio Oil – планують збільшити виробництво з 12 до 21 мільярда кубометрів на рік. Для порівняння, минулого року ЄС імпортував 155 мільярдів кубометрів російського газу, що покриває близько 40% його споживання.

Наразі Туреччина – не єдиний варіант постачати в Європи газ з родовища "Левіафан". Вже запропоновані інші 2 варіанти: через існуючі заводи скрапленого газу (СПГ) в Єгипті або запланований плавучий СПГ-об’єкт.

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