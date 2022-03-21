Із зони бойових дій евакуювали вже 40 українських підприємств

За тиждень із зони бойових дій перевезли 40 підприємств за програмою релокації. Крім того, ще 299 – готуються до переміщення.

У Міністерстві економіки нагадали, що програма з переміщення українських виробництв у відносно безпечні місця стартувала тиждень тому.

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Із зони бойових дій евакуювали 40 компаній

Вже 40 українських підприємств переміщено із зони активних бойових дій за програмою з релокації виробничих об'єктів,

– зазначили у відомстві.

Там додали, що 18 з них відновили свою роботу на новому місці. Вже незабаром потужності ще 299 компаній доправлять до нового місця роботи.

Наразі Мінекономіки опрацювало 86% заявок, поданих постраждалими підприємствами (всього таких заявок – 898). Надалі держава забезпечить перевезення обладнання та розселення працівників цих компаній.

Частина підприємств переміщується Укрзалізницею. Логістику автотранспортної частини програми забезпечує Укрпошта, долучаючи також на субпідряд всіх, хто має можливості транспортувати вантажі.

Кабінет Міністрів підтримав постанову, якою зобов'язав підприємство безоплатно перевозити майно українських компаній. Щоб забезпечити безперешкодне переміщення підприємств, транспорту Укрпошти надаватимуть право позачергового проїзду через блокпости та можливість безлімітної заправки пальним на АЗС.

Нагадаємо, що збір заявок на участь у програмі переміщення підприємств триває.

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