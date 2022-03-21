Про те, що італійський енергогігант йде з російського ринку, повідомив генеральний директор компанії Франческо Стараче.

Читайте також Christie's, Sotheby's і Phillips візьмуть участь у розслідуванні щодо активів олігархів Росії

Enel йде з ринку Росії

Енергогігант Enel приєднується до найбільших світових енергетичних компаній, зокрема таких як BP, Shell та Eni, які повідомили про плани припинити інвестування в Росію.

Ми перебуваємо в процесі продажу теплової генерації. Це процес, який ми розпочали вже давно. На жаль, ми маємо згорнути роботу,

– заявив Стараче.

Вихід з ринку держави-агресорки відбудеться протягом кількох місяців.

За інформацією Bloomberg Intelligence, засноване у 2004 році ПАТ "Енелі Росія" приносить приблизно 1% від загального валового операційного прибутку компанії.

Довідка. Enel – найбільша італійська енергетична компанія, одна з найбільших енергокомпаній у світі.

Вас це може зацікавити – Дмитро Кулеба анонсував нові санкції проти Росії: дивіться відео