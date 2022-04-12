Італія уклала угоду про збільшення імпорту газу з Алжиру приблизно на 40%. Як наголосив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту в Алжир, ця домовленість – вагомий крок у скороченні залежності від російського газу.

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Алжирський Sonatrach поступово збільшить потоки у газопроводі Transmed. Моментально Італія отримає додаткових 3 мільярди кубометрів. А вже до 2023 – 2024 років вийдуть на додаткові 9 мільярдів кубометрів у рік.

Алжир є другим за величиною постачальником газу в Італію. Трубопровід Transmed має щоденну потужність понад 110 мільйонів кубометрів, але наразі транспортує лише близько 60 мільйонів кубічних метрів.

Геть від Росії

Близько 40% імпортного газу до Італії надходить з Росії – 29 мільярдів кубометрів. Щоб повністю відмовитися від російського газу, Італія веде перемовити з Конго, Анголою, Азербайджаном та Катаром щодо газопровідного газу. Італія також прагне збільшити імпорт скрапленого газу з таких ринків, як Катар, США та Мозамбік.

Зверніть увагу! Італія у 2021 році закупила російського газу на 5,8 мільярда доларів, повідомляє Aljazeera. Більше за Італію російський газ купує лише Німеччина.

Драгі заявив, що Італія може негайно відмовитися від 30 – 40% поставок російського газу, але решту замінити буде важче.

Новий європейський тренд

Італія не єдина країна, яка шукає альтернативні поставки. Європарламент підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафту, газ, вугілля та ядерне паливо. Так, Польща планує заборонити постачання російського газу найближчими місяцями. Від газу з Росії вже відмовилися країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія.



Скільки ЄС платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу

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